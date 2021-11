Nadchodzi ERC All Live

Od przyszłego sezonu pieczę nad rywalizacją na Starym Kontynencie przejmie podmiot WRC Promoter, znany przede wszystkim ze współorganizacji WRC oraz World Rallycross. Dwanaście miesięcy wcześniej, niż pierwotnie planowano, swoje działania zakończy Eurosport Events, który od 2013 roku stopniowo przywracał serii ERC dawny blask.

W czwartek odbyła się wideokonferencja z udziałem promotora, zainteresowanych zawodników, zespołów oraz wybranych mediów, w tym polskiej edycji Motorsport.com. Przedstawiciele WRC Promoter przekazali swoje plany na najbliższe lata oraz wizję rozwoju mistrzostw Europy.

Zapowiedziano powstanie usługi ERC All Live, wzorowanej na dostępnej od kilku lat platformie WRC+, oferującej transmisję z każdego odcinka specjalnego. Kibice będą mogli również podejrzeć to, co dzieje się w parku serwisowym, gdzie przebieg rajdu omawiać będą eksperci. Użytkownik usługi będzie miał do dyspozycji kanał z ujęciami z kamer zamontowanych w wybranych rajdówkach oraz mapę z danymi pobieranymi z GPS. Nie podano ewentualnych kosztów subskrypcji, zaznaczając, że w przyszłości planowana jest integracja usług z WRC i ERC w całość, nazwaną roboczo Rally Platform.

Ponadto, chcąc zbliżyć format rund mistrzostw Europy do odsłon światowego czempionatu, planowane jest ujednolicenie systemu punktacji oraz organizacja dodatkowo punktowanego Power Stage, który będzie transmitowany również w telewizji, zgodnie z umową pomiędzy nadawcami i właścicielem sygnału. Powyższe pomysły musi zaakceptować FIA.

Nowy promotor potwierdził, że przyszłoroczny kalendarz nie przewiduje dużej rewolucji. Część rajdów ma nadal ważne kontrakty, podpisane jeszcze z Eurosport Events. Trwają jednak rozmowy na temat włączenia do harmonogramu Ypres Rally, który po raz ostatni był areną walki o punkty do europejskiego czempionatu w 2016 roku.

Ostateczny kształt kalendarza powinien zostać ogłoszony w przyszłym tygodniu po posiedzeniu Komisji Rajdowej FIA.