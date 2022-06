Rywalizację w czwartej rundzie Rajdowych Mistrzostw Europy, trzeciej Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski oraz drugiej Motul HRSMP, otworzyła próba Mikołajki Arena.

Najlepiej rywalizację rozpoczęli Nil Solans i Marc Marti, wiceliderzy FIA ERC 2022. Nowa załoga zespołu Kowax 2Brally Racing, zasiadająca w Hyundaiu i20 N Rally2 pokonała partnerów z ekipy - Toma Kristenssona i Andreasa Johanssona o 0,2s, również jadących Hyundaiem, ale tym w starszej specyfikacji.

- Czujemy się komfortowo. Samochód spisuje się niesamowicie na szutrze - przekazał Solans. - Co mogę powiedzieć? Chcemy dobrze się bawić, ale wiemy, że ten rajd jest dość trudny. Mały błąd może mieć duże konsekwencje przy wysokich prędkościach, które tutaj osiągamy. Dziękuje wszystkim za pomoc. Damy z siebie to co najlepsze.

- Mieliśmy dobrą zabawę. Ustawienia samochodu były niezłe, jestem zadowolony. Jesteśmy tu po to, aby walczyć o dobry wynik dla zespołu. Dobrze dla naszej ekipy, że mamy w składzie jeszcze jednego, nowego zawodnika - powiedział Kristensson.

Simone Tempestini i Sergiu Itu rozpoczęli rajd od trzeciego czasu (+0,4s).

- To był dla nas dobry odcinek. Niezła rozgrzewka przed rajdem. Cieszymy się, że tu jesteśmy, tu w Polsce panuje fantastyczna atmosfera - powiedział Tempestini.

Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk mieli czwarty czas (+0,9s). Uskarżali się nieco na problemy z przyczepnością tuż za startem tej próby.

- Trochę stanęliśmy na starcie. Nie mogliśmy złapać przyczepności, ale to była poprawna jazda z naszej strony. Coś nie mogłem rozpędzić się na tym lewym pasie - relacjonował Marczyk.

- Simone rozbił przednią szybę w moim samochodzie - mówił Campedelli po równoległym pojedynku z Tempestinim (+1,3s). - Teraz muszę wystawić mu fakturę.

Nowi w składzie ekipy MRF Tyres, Javier Pardo Siota i Adrian Perez Fernandez mieli szósty czas (+1,6s).

Aktualni liderzy w punktacji mistrzostw Europy - Efren Llarena i Sara Fernandez, na początek szutrowego klasyka uplasowali się na siódmej lokacie (+1,5s).

- Czeka nas walka z wieloma chłopakami, szczególnie z Nilem. Naszym celem jest pojechanie swojego rajdu i spróbujemy sięgnąć po jak najwięcej punktów. Oczywiście damy z siebie wszystko - przekazał Llarena.

Dziesiątkę skompletowali Maciej Lubiak i Grzegorz Dachowski (+1,7s), Alberto Battistolli i Simone Scattolin (+1,9), Miklos Csomos i Attila Nagy (+2,2s).

RSMP

W RSMP za Kristenssonem, Marczykiem (+0,7s) i Lubiakiem (+1,5s), byli Grzegorz Grzyb i Adam Binięda (+2,7s).

- Ten oes zawsze jest na przetrwanie i rozgrzewkę. Strasznie dużo przegraliśmy na starcie, a tak nie powinno być, a ogólnie bardzo fajnie - przekazał Grzyb.

Kolejne miejsca zajęli Adrian Chwietczuk i Damian Syty (+2,9s) oraz Radosław Typa i Łukasz Sitek (+3s).

- Pierwsze koty za płoty - mówił Typa. - To nie był łatwy odcinek. Można było mało zyskać, a dużo stracić. Razem z Łukaszem zaciskamy zęby, aby jechać szybko

Dalej byli Zbigniew Gabryś/Michał Marczewski (+3,6s), Łukasz Byśkiniewicz/Daniel Siatkowski (+4,1s), Daniel Chwist/Kamil Heller (+5,8s), Kamil Bolek i Łukasz Jastrzębski (+6,1s).