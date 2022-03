BWT Alpine F1 Team prowadzące Akademię Alpine potwierdziło swoich juniorów na sezon 2022, wraz z wejściem programu, poszukującego przyszłych kierowców Formuły 1, w siódmy rok działalności. Nowymi członkami są Jack Doohan i Olli Caldwell.

Doohan w tym roku przystąpi do swojego pierwszego, pełnego sezonu w F2 z Virtuosi Racing. Syn motocyklowej legendy - Micka Doohana zapewnił sobie awans do wyższej kategorii dzięki zajęciu drugiego miejsca w Formule 3 w zeszłej kampanii, podczas której jeździł barwach zespołu Trident.

Australijczyk będzie starał się co najmniej pójść w ślady rodaka Oscara Piastriego, który zapewnił sobie rolę kierowcy rezerwowego Alpine F1 po zdobyciu tytułu w F2 w zeszłym roku.

Caldwell również dostał szansę w akademii francuskiego producenta. 19-latek zakończył zeszłoroczne zmagania w Formule 3 na ósmej pozycji. Jeździł dla Premy. Brytyjczyk też przejdzie do F2, trafił do Campos Racing, zespołu, do którego dołączył na dwie ostatnie rundy minionej kampanii w Formule 2.

Skład akademii uzupełniają Caio Collet i Victor Martins, którzy zostali zatrzymani przez Alpine na kolejny rok w ich programie juniorskim. Obaj będą kontynuowali starty w Formule 3.

Wraz z powyższym ogłoszeniem formalnie potwierdzono, że członkowie akademii, Guanyu Zhou i Christian Lundgaard, nie są już częścią tej inicjatywy, po tym jak przenieśli się odpowiednio do Formuły 1 i IndyCar.

Zhou będzie teraz partnerem Valtteriego Bottasa w Alfie Romeo, podczas gdy Lundgaard dołączył do Rahal Letterman Lanigan Racing.

Olli Caldwell