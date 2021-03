Nissan zostaje w Formule E

Termin zgłoszeń ustalony przez FIA, mija 31 marca. Nissan dołączył do Mahindry i DS Automobiles, angażując się w mistrzostwa świata Formuły E co najmniej do 2026 roku.

Nissan e.dams oparty na Driot Associés Motor Sport, francuskim zespole z Ruaudin, występuje w Formule E od sezonu 2017-18. Wcześniej DAMS współpracował z Renault.

Kierowcami Nissana są od początku Sébastien Buemi i Oliver Rowland. Po podwójnej rundzie w Dirijji Nissan e.dams zajmuje ósme miejsce w mistrzostwach teamów.