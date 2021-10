Podczas sesji kwalifikacyjnej stawka 22 samochodów zostanie podzielona na dwie grupy po jedenaście zawodników. Podział będzie bazować na pozycjach w klasyfikacji generalnej.

Obie grupy będą miały 10-minut na przejazd. Kierowcy nie mają narzuconych ograniczeń co do liczby okrążeń. W trakcie tego etapu silniki w maszynach mają ustawioną moc 220 kW, co odpowiada 295 koniom mechanicznym.

Czterech kierowców, którzy ustanowili najszybsze czasy w każdej grupie, przejdzie do następnego etapu przypominającego tryb pucharowy w piłce nożnej. W tej części kwalifikacji w bolidach zostanie zwiększona moc do 250 kW (335 koni mechanicznych).

Zawodnicy będą walczyć między sobą w parach. Dwójka najszybszych w finale będzie walczyć o pole position. Najszybszy kierowca będzie startował z pierwszego pola, drugi z pozycji wicelidera. Półfinały wyłonią trzecie i czwarte miejsce, a ćwierćfinały zadecydują o pozycjach 5-8.

Reszta kierowców zostanie ustawiona według najlepszych czasów, jakie uzyskali. Kierowcy z pierwszej grupy mają zostać sklasyfikowani na pozycjach nieparzystych, natomiast zawodnicy z drugiej na parzystych.

FIA w swoim oświadczeniu napisało:

- Nowy format kwalifikacji został wprowadzony, aby wywołać większe emocje wśród fanów oraz wyłonić najlepszych kierowców w stawce.

Norman Nato, Venturi Racing, Silver Arrow 02 Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images