Jacek Sobczak w sezonie 2022 sięgnął po wicemistrzostwo RSMP w stawce 2WD oraz wygrał klasę NAT3. Wraz z Michałem Marczewskim triumfowali w asfaltowej odsłonie mistrzostw Polski pośród załóg zasiadających w autach z napędem na jedną oś.

Ubiegła kampania stanowiła jego drugą w krajowym czempionacie, ponowie spędzoną za kierownicą Porsche 997 GT3 Cup 3.6

- Nadszedł czas oficjalnie przedstawić nasze plany na ten sezon - przekazał Sobczak za pośrednictwem mediów społecznościowych. - Na początek pierwsza duża zmiana. Na prawym fotelu Mateusz Pawłowski zastąpi Michała. Z Mateuszem jechaliśmy już Rajd Podlaski i od pierwszych metrów dogadywaliśmy się rewelacyjnie. Michał Marczewski, jak niektórzy już pewnie wiedzą, przesiadł się do auta klasy Rally2 i razem z Alkiem Terleckim będą walczyć o mistrzostwo Polski w klasyfikacji generalnej. Dzięki Michał za dwa lata wspólnej walki, mega fajną atmosferę i zaangażowanie. Powodzenia panowie.

- Co do sezonu to chcemy pojechać wszystkie rundy poza Rajdem Polski. Zaczynamy od Rajdu Świdnickiego, a zakończyć chciałbym jakimś rajdem zagranicznym - kontynuował.

Dziewiąty kierowca generalki RSMP 2022 ponownie wsiądzie do wspomnianego Porsche, choć przymierzał się do startów w samochodzie Rally2.

- Co do samochodu, do samego końca walczyliśmy, żeby już od pierwszej rundy pojawić się w aucie Rally2. Dostaliśmy bardzo ciekawą ofertę na wynajem Hyundaia i20, ale niestety nie udało się połączyć kalendarza z innymi startami tego auta. Finalnie „nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło”, zostajemy z Porsche - przekazał. - Od zeszłego sezonu auto pozostaje w niezmienionej specyfikacji. Liczę, że na niektórych odcinkach uda się tak jak w uprzednich sezonach nawiązać walkę w generalce, ale najważniejsza w tym sezonie ma być dobra zabawa. Może w sezonie uda się „coś” asfaltowego pojechać w Rally2 lub innym ciekawym 4x4. Do rajdów szutrowych będziemy wykorzystywać BMW E46, którym bardzo dużo testowaliśmy w przerwie zimowej. Mam nadzieję, że uda się nam nawiązać walkę z topowymi autami 2WD.

- Już w ten weekend testujemy na bardzo ciekawych odcinkach w okolicach Nowego Kościoła. Jeżeli macie ochotę zobaczyć auto z bliska czy w wolnej chwili porozmawiać, zapraszam - podsumował.

W zeszłorocznych mistrzostwach Polski sezon zainaugurował od zwycięstwa w ośce w Rajdzie Świdnickim-Krause, który pojechał z Łukaszem Włochem. W Rajdzie Podlaskim z Mateuszem Pawłowskim, we wspomnianym BMW 325i E46, stanęli na najniższym stopniu podium w 2WD. W Rajdzie Rzeszowskim i Rajdzie Śląska wraz z Michałem Marczewskim byli najszybszym duetem w swojej grupie, kampanię zamknęli trzecią lokatą w Rajdzie Wisły. Na koniec sezonu wygrali klasę R2 w Rajdzie Barbórka i zajęli drugie miejsce w R2 na Kryterium Karowa.

Rajd Świdnicki otwierający tegoroczne mistrzostwa Polski odbędzie się w dniach 22-23 kwietnia.

Video: Rajd Świdnicki-Krause 2022 - Podsumowanie