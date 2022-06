Druga pętla piątkowego etapu Rajdu Safari miała dramatyczny przebieg. Elfyn Evans nie cieszył się z prowadzenia długo. Na pierwszym popołudniowym oesie Brytyjczyk przebił oponę i spadł na trzecie miejsce. Próbę wygrali, Sebastien Ogier i Benjamin Veillas, dzięki czemu Francuzi przesunęli się na pozycję liderów. Drudzy Takamoto Katsuta i Aaron Johnston [+4,3s], a trzeci Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen [+7,8s].

Ogier i Veillas poszli za ciosem, wygrywając drugi przejazd oesu Geothermal. Tylko 0,4 sekundy stracili do nich Katsuta i Johnston. Załoga Toyoty w postaci Rovanpery i Halttunena ponownie zadowoliła się trzecim czasem.

Sytuacja Finów miała się niebawem znacząco poprawić. Bezlitosne afrykańskie oesy zaatakowały ponownie i tym razem ich ofiarami zostali Ogier i Veillas. Dotychczasowi liderzy rajdu przebili oponę i stracili ponad dwie minuty. Awarii systemu sterowania dostali natomiast Craig Breen i Paul Nagle. Co istotne, do załogi M-Sportu na odcinku zbliżyli się Katsuta i Johnston. Pył wzbijany przez Forda Pumę Irlandczyków, utrudnił Japońsko - Brytyjskiej załodze pokonywanie zakrętów, przez co stracili oni aż pół minuty. Załoga Toyoty nie musiała jednak martwić o swój wynik. Sędziowie zwrócili im stracony czas

Jedynym, który był stanie ominąć kłopoty na ostatnim piątkowym oesie był Kalle Rovanpera. Wraz z Jonne Halttunenem wygrali OS7 i zostali nowymi liderami rajdu. Finowie prowadzą po piątku z przewagą 14,6 sekundy nad Takamoto Katsutą i Aaronem Johnstonem. Trzecie miejsce okupują Elfyn Evans i Scott Martin [+22,4s], a czwarte Ott Tanak i Martin Jarveoja [+25,3s]. Pierwszą piątkę zamykają Thierry Neuville, oraz Martijn Wydaeghe ze stratą 57,5 sekundy.

Na szóste miejsce spadli Sebastien Ogier z Benjaminem Veillas [+2:08.2s]. Za ich plecami znajdują się Oliver Solberg i Elliot Edmondson [+4:27.1s].

Na ósmym miejscu w generalce i pierwszym w WRC2 są Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak. Polska załoga ma za sobą fantastyczny etap, podczas którego była najszybsza w klasie na czterech spośród siedmiu odcinków. Ekipa Lotos Rally Team ma bezpieczną przewagę nad Seanem Johnstonem [+1:13.5].

Jutro przed załogami Rajdowych Mistrzostw Świata etap złożony z sześciu odcinków, w tym dwóch przejazdów 30-kilometrowego Sleeping Warrior.

