Abbring testerem e-Blast 1

Uczestnik 40 rund WRC, Abbring zaprezentuje w styczniu elektryczny prototyp GSK e-Blast 1 w Neom, na saudyjskich trasach Rajdu Dakar.

31-letni Holender zaliczył w tym roku World RX of Finland w Clio zespołu GCK Ukorrupted i kontynuuje współpracę z firmą Guerlaina Chicherita. Abbring testował już e-Blast 1 we Francji.

Pojazd powstał na bazie Peugeota 3008 DKR. W przyszłym roku zaplanowano starty GCK e-Blast 1 w wybranych rajdach - w ramach czteroletniego programu, zmierzającego do budowy samochodu terenowego z napędem wodorowym.

- GCK e-Blast 1 to samochód bestia - tylko bez spalin - mówi Kevin Abbring. - Właściwości jezdne są bardzo podobne do innych pojazdów elektrycznych. e-Blast jedzie płynnie i dobrze reaguje. Zbudowano go na inną nawierzchnię, ale prowadzi się jak Tesla - jest tylko znacznie szybszy. Powstał do jazdy po wydmach i bardzo nierównym terenie, po skałach wielkości krzesła. Jestem super podekscytowany przed testami w Arabii Saudyjskiej, gdzie w limicie sprawdzimy jego możliwości.