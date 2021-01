Oprócz przygotowania rajdowego samochodu napędzanego wodorem, Chicherit chce również zapewnić energię elektryczną dla dakarowego biwaku, pozyskaną w sposób ekologiczny.

Chicherit, to typ człowieka, który myśli na wielką skalę. Odkąd odpuścił regularne starty w rajdach, po tym, jak zajął piąte miejsce w Dakarze 2021 i zdobył puchar świata w 2009 roku, założył zespół rallycrossowy, zajmuje się nieruchomościami, kupił też tor wyścigowy niedaleko Clermont-Ferrand. Do tego angażuje się w promowanie zielonej energii.

Czterokrotny mistrz świata w narciarskim freestylu, w sposób szczególny szykuje się na powrót do Dakaru.

- To prawdziwa wizja z ambicją dokonywania zmian - powiedział w rozmowie telefonicznej, ponieważ narodziny jego trzeciego dziecka zatrzymały go w Tignes i nie mógł uczestniczyć w prezentacji GCK e-Blast, która miała miejsce na biwaku w Neom po dziewiątym etapie tegorocznego Dakaru. - Prace nad tym projektem trwały dwa lata, prototyp już jeździ. Liczę więc, że wrócę, wezmę udział w Rajdzie Dakar i wygram go. Chcę też dokonać rewolucji, ponieważ sporty motorowe, a zwłaszcza Dakar, muszą dawać przykład w sposobie, w jaki wykorzystujemy i pozyskujemy energię.

Ten wieloaspektowy projekt już działa. Na biwaku w Neom firma GCK, wraz ze swoim wspólnikiem Erikiem Boudotem, zainstalowała zestaw paneli słonecznych, które zasilają niewielką część biwaku. W pierwszym kroku wdrożony system z łatwością wystarczył do wypełnienia swojej misji. Natomiast już w perspektywie krótkoterminowej, GKC chce zapewnić rozwiązanie, które pokryje potrzeby wszystkich 2500 osób mieszkających na biwaku.

- Przyjechaliśmy do Neom, aby obliczyć ilość energii potrzebnej do zastąpienia używanych obecnie wszystkich agregatów - powiedział Boudot. - To, co umożliwia zastosowanie naszego projektu, to opracowane przez nas magazynowanie energii elektrycznej. Ta technologia istnieje od prawie dziesięciu lat, ale nasze innowacje koncentrują się na zapewnieniu mobilności tych jednostek, co jest głównym wyzwaniem podczas takich wydarzeń, jak Dakar.

Perspektywa pojazdów napędzanych zieloną energią i podróżujących między biwakami zasilanymi w sposób ekologiczny, jest czymś co pobudza Chicherita, ale również wiele zespołów uczestniczących w Dakarze.