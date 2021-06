Faworyt DTM

Fabryczny zespół Audi prowadzony przez Liimatainena, wystawiał Rasta w DTM przez ostatnie cztery sezony. Niemiec sięgnął po trzy tytuły oraz wygrał 24 wyścigi w tym okresie.

Jednakże przejście Rasta do Formuły E w 2021 roku sprawiło, że Team Rosberg zaczął szukać innego kierowcy z najwyższej półki. Zatrudniono Nico Mullera, jednego z najgroźniejszych rywali Rasta podczas ostatnich dwóch sezonów.

Muller rozpoczął swoją karierę w DTM właśnie w Team Rosberg w 2014 roku, a od 2016 jeździł dla Audi Abt.

Liimatainen bardzo chwali Mullera w odniesieniu do pracy podczas testów przedsezonowych na Hockenheimring i Lausitzring.

- Nico stał się bardziej dojrzały - powiedział Liimatainen. - Widać, że bierze na siebie większą odpowiedzialność, jest na to gotowy.

- Przejął też pewna rolę przywódczą, jako kierowca - dodał. - Widzę w nim wiele podobieństw do Rene. Skupia się na najdrobniejszych kwestiach, ciężko pracuje, aby zyskać przewagę. Nie spogląda tylko na siebie, ale na cały zespół.

- Polecił mi też pewne osoby, jako konsultantów do tego projektu i zatrudniłem ich - przyznał. - Zostali sprowadzeni przez Nico. Nie będę teraz wymieniał nazwisk, ale mają duże doświadczenie jeśli chodzi o projekt Audi w GT3.

Muller przekazał, że nie spodziewał się zmiany zespołu w DTM, przed nową erą GT3.

- To była decyzja podjęta przez Audi, wraz z zespołami, które z nimi współpracują. Nie byłem jakoś szczególnie zaangażowany w ten proces - powiedział Muller. - W każdym razie gdy pojawił się ten temat, byłem zainteresowany wyzwaniem rozpoczęcia czegoś nowego. Team Rosberg w ostatnich latach odnosił sukcesy w DTM, wiedzą co robią, to wspaniali ludzie, bardzo zaangażowani w osiąganie dobrych wyników, również w nowej erze w DTM.

Kolegą zespołowym Mullera będzie Dev Gore. Natomiast skład Abt tworzą Kelvin van der Linde, Mike Rockenfeller i Sophia Floersch.

- To wspaniale, że jest z nami - odniósł się Liimatainen do Mullera. - Jest zdecydowanie jednym z najlepszych kierowców w składzie Audi. Dla mnie było jasne: jeśli nie mogę mieć Rene Rasta ze względu na jego angaż w Formule E, to chcę Nico. Audi dobrze to rozegrało i wszystko jest w porządku.

