W tym roku w DTM debiutuje nowa technologia układu kierowniczego „Space Drive”, przygotowana przez firmę Schaeffler-Paravan. Glock jest jednym z trzech kierowców, którzy mają ją w swoim samochodzie, wraz z Garym Paffettem (Mucke Mercedes) i Sophią Floersch (Abt Audi).

System ten eliminuje konieczność stosowania konwencjonalnej kolumny kierownicy i fizycznego połączenia z kołami, a mechaniczną kontrolę zastępują impulsy elektryczne.

Po oficjalnych testach przedsezonowych DTM, Glock sprawdzi system jeszcze podczas prywatnych jazd, przed rozpoczęciem nowej ery GT3 w tej serii.

Poproszony o ocenę, jak radzi sobie ze „Space Drive” w M6, odparł: - Odczucia są zupełnie inne, ale jest wiele pozytywnych rzeczy. Należy jeszcze wprowadzić sporo poprawek, żeby dostosować się do tego.

- Nigdy wcześniej nie jeździłem na oponach Michelin, to był dla mnie pierwszy raz. W M6 nie mam na koncie zbyt wielu kilometrów. Cała ta kombinacja wymaga czasu. Do tego musimy dopracować system „Space Drive”.

- Przyzwyczajam się. Nie czuje się żadnych uderzeń, ani ruchów kierownicy na wybojach czy krawężnikach. System całkowicie to tłumi. Owszem, można ustawić sprzężenie zwrotne układu kierowniczego tak, jak się chce - wyjaśnił. - Teoretycznie można skonfigurować większe sprzężenie zwrotne w wolnych zakrętach i mniejszy opór w szybkich. Dzięki temu nie wkłada się tyle siły w prowadzenie samochodu, co może jest mniej istotne w DTM niż w przypadku wyścigów wytrzymałościowych. To dobry program rozwojowy na ten rok, chcę być częścią tych prac pod kątem przyszłości w sportach motorowych.

Mówiąc o nowej erze GT3 w DTM, stwierdził: - W stawce jest wielu dobrych kierowców, specjalistów od klasy GT3. Jestem pewien, że znów czeka nas dobre widowisko.

System BoP jest jeszcze dopracowywany i nikt nie podejmuje się określenia układu stawki w sezonie 2021: - Z pewnością niektóre z samochodów będą mocne na danych torach, innym będzie odpowiadała inna charakterystyka. Nie mogę doczekać się rozpoczęcia mistrzostw.