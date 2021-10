Nowe rozgrywki zastąpiły w tym sezonie dotychczasową kategorię ERC1 Junior. Michelin Talent Factory skierowano do kierowców mających nie więcej niż 28 lat, zasiadających w samochodach Rally2 oraz korzystających z opon francuskiego producenta.

Kategoria nie ma odrębnej tabeli. Organizatorzy biorą pod uwagę klasyfikację generalną sezonu i na jej podstawie szeregują najlepszych w Michelin Talent Factory. Ostateczne wyniki zostaną wyłonione po sześciu rundach, czyli Rally Serras de Fafe e Felgueiras stanowi ostatnią odsłonę walki o to trofeum.

Po Rajdzie Azorów na czele MTF znajduje się Efren Llarena, pilotowany przez Sarę Fernandez. Siedem punktów traci do Hiszpana Mikołaj Marczyk, któremu towarzyszy Szymon Gospodarczyk.

- To będzie dla nas spore wyzwanie. Rajd nie należy do łatwych - przyznał Llarena. - Uczestniczyłem w nim raz, ale było to cztery lata temu. Dziewięćdziesiąt procent trasy zmieniono, a ja jechałem autem przednionapędowym.

- W generalce liczyć się będą tacy kierowcy, jak Andreas Mikkelsen czy Dani Sordo, którzy świetnie znają te oesy z Rajdu Portugalii, rundy mistrzostw świata. Pojawią się również mocni lokalni zawodnicy. My będziemy naciskać i zobaczymy, co się wydarzy.

Z kolei Mikołaj Marczyk stwierdził: - Mam dobre wspomnienia z ubiegłorocznego Fafe, kiedy to walczyliśmy na odcinkach asfaltowych. Teraz zmierzymy się na słynnych próbach z mistrzostw świata i wiem, że debiut będzie wymagający.

- Na Azorach walka o top 5 była możliwa i wierzymy, że w Fafe również pokażemy dobre tempo i konsekwentną jazdę bez błędów. Jesteśmy siedem punktów za Efrenem i Sarą, którzy z pewnością będą bardzo szybcy. Chcemy powalczyć o wygraną w Michelin Talent Factory, jednak nie za wszelką cenę. Musimy też zerkać na główne mistrzostwa i naszą trzecią pozycję.

Rywalizacja w Rally Serras de Fafe e Felgueiras ruszy w sobotni poranek. Na piątek zaplanowano odcinek kwalifikacyjny, poprzedzony dwoma przejazdami treningowymi.

Efrén Llarena, Sara Fernández, Skoda Fabia Rally2 evo Photo by: Tomasz Kaliński