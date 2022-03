Sobotnią część rywalizacji rozpoczął oes Boticas. Próba o długości nieco ponad 15 kilometrów znana jest załogom, które brały udział w ubiegłorocznej edycji imprezy. W północnej Portugalii od rana pada deszcz.

Solans i Marti - pierwsi na trasie - najszybciej przejechali zabłocony odcinek. W klasyfikacji rundy ERC drugie miejsce zajęli Erik Cais i Petr Tesinsky. Strata wyniosła 15 s. Najniższy stopień oesowego podium wzięli Armindo Araujo i Luis Ramalho [+19,6 s].

- Przyczepność jest dobra. Przydałoby się więcej mocy - mówił Solans.

- Było bardzo trudno. Nie wiem czy czas będzie dobry. Myślę, że nie był to dla nas udany oes - zastanawiał się Cais.

- Wszystko w porządku, choć prędkość nie była największa. Możemy się poprawić - przyznał Araujo.

Za trójką uplasowali się Georg Linnamae i James Morgan [+21,8 s]. Piątkę zamknęli Simone Tempestini i Sergiu Itu [+29,5 s]. Javier Pardo i Adrian Perez rozpoczęli dzień od szóstego wyniku [+38,6 s], pokonując Alberto Battistolliego i Simone’a Scattolina o 4,5 s oraz Josepa Bassasa i Axela Coronado o 7,1 s.

- Uważam, że wybór pozycji na drodze jest prawidłowy. Popełniłem jednak głupi błąd i uruchomiłem złą mapę silnika na ten oes, więc samochód nie miał mocy przez minutę - stwierdził Linnamae.

- Trudny pierwszy oes. Było jednak w porządku. Podobało nam się - przyznał Tempestini.

- Dobrze. Bez błędów. Można pojechać bardzo szybko - przekazał Pardo.

- Oes był w porządku, choć kręciliśmy się na nawrocie i straciliśmy sporo czasu na restart samochodu - żałował Battistolli.

- Drobne problemy ze skrzynią biegów. Możemy się poprawić - zapewniał Bassas.

Dziesiątkę generalki skompletowali Norbert Herczig i Igor Bacigal [+46,3 s] oraz Bruno Magalhaes i Hugo Magalhaes [+47,1 s].

Łukasz i Tomasz Kotarbowie stracili do Solansa minutę i 45 sekund. Wystarczyło to do miejsca pod koniec drugiej dziesiątki rundy ERC. Igor Widłak i Daniel Dymurski byli trzecią załogą ERC3. Od liderujących: Dmitrija Feofanowa i Normundsa Kokinsa byli gorsi o 19,8 s.

Próby nie ukończyli Ken Torn i Kauri Pannas (problemy z układem chłodzenia). Sporą stratę (ponad półtorej minuty) zanotowali Efren Llarena i Sara Fernandez. Mały błąd przyczynił się do uszkodzenia chłodnicy.

W klasyfikacji generalnej prowadzi Solans przed Caisem [+14,3 s] i Araujo [+20,2 s].

Rally Serras de Fafe e Felgueiras Photo by: Maciej Niechwiadowicz