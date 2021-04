Po zeszłorocznym debiucie w kalendarzu Portimao ponownie gości rundę Formuły 1. W roku ubiegłym kierowcy zmagali się ze śliską nawierzchnią przez cały weekend. Nadzieje związane z datą tegorocznej rywalizacji zostały rozwiane już w piątek.

Verstappen, choć dzień zakończył z drugim czasem i niewielką stratą do najszybszego Lewisa Hamiltona, narzekał na warunki panujące na torze.

- Ponownie nie jest tutaj najłatwiej. Asfalt jest bardzo śliski - powiedział Holender. - Wiem, że wszyscy mają tak samo, ale jazda nie jest zbyt przyjemna. Samochód spisywał się nieźle, chociaż jest jeszcze trochę do zrobienia. Generalnie jednak jest w porządku.

Wicelider sezonu zaznaczył, że niska przyczepność w Portimao nie wynika jedynie ze zmian konstrukcyjnych opon oraz zmniejszenia siły docisku, generowanej przed podłogę samochodu.

- Opony się zmieniły i straciliśmy trochę docisku w porównaniu do zeszłego roku, ale jest tu po prostu podstępnie. Szkoda, bo wszystko sprowadza się do przygotowania opon i ich temperatury. Nie powinno tak być. Jednak, jak powiedziałem wcześniej, wszyscy mamy tak samo.

Hamilton, autor najlepszego czasu drugiego treningu, wtórował Verstappenowi, wskazując również na rodzaje opon, które przywiozło Pirelli. Włoski producent dostarczył mieszanki C1, C2 i C3, czyli najbardziej „twardy” wybór.

- Generalnie wygląda na to, że po tym, jak przyjechaliśmy tu rok temu ze zbyt twardą oponą, pojawiliśmy się ponownie i ponownie wybór jest w zasadzie ten sam - zauważył Hamilton. - Wydaje się, że mieszanki są zbyt twarde. Myślę, że powinniśmy wziąć środkowy zakres C2-C3-C4. Każdy ma takie same, więc może jakoś przez to przebrniemy.

Trzeci trening zaplanowano w sobotę o godzinie 13:00. Trzy godziny później rozpocznie się sesja kwalifikacyjna.

