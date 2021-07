Z Formuły E do Formuły 1?

Po plotkach, że George Russell przejdzie z Williamsa do Mercedesa, gdzie miałby zająć miejsce Valtteriego Bottasa, pojawiły się dociekania, po kogo sięgnie ekipa z Grove w sezonie F1 2022.

Na liście kandydatów pojawił się de Vries, mistrz Formuły 2 z sezonu 2019, obecnie reprezentant Mercedesa w Formule 1.

Wymieniany jest też drugi z kierowców tej ekipy - Stoffel Vandoorne, który miał okazję do współpracy z obecnym szefem Williamsa - Jostem Capito, gdy trafił do McLarena w 2016 roku.

- Obaj kierowcy mają talent, etykę pracy i inteligencję, aby rywalizować w Formule 1 - powiedział Toto Wolff dla motorsport.com. - Obaj wygrali najważniejszą serię juniorską. Stoffel miał trudne chwile w McLarenie. W każdym razie zasługują na to, by być w Formule 1 i mam nadzieję, że znajdą sposób, aby tam wrócić.

Zapytany, czy odejście jego kierowców zaszkodzi pracy zespołu w FE, Wolff odpowiedział: - Jestem bardzo szczęśliwy, że są częścią naszej ekipy w Formule E. Jednak nigdy nie stanąłbym na drodze kierowcy, który ma szansę być w F1.

De Vries w odniesieniu do spekulacji łączących go z Williamsem powiedział: - Czytałem te plotki i były dla mnie dużym zaskoczeniem podobnie, jak dla Was.

- Bardzo się cieszę, że jestem w Mercedesie i Formule E. To jest miejsce, w którym chcę odnosić sukcesy - dodał. - Nie wiem jednak co się wydarzy w bliższej lub dalszej przyszłości.

Vandoorne jeżdżąc w barwach McLarena w królowej sportów motorowych, był szesnasty w sezonach 2016 i 2017. Obecnie pełni też rolę kierowcy rezerwowego Mercedesa w F1.

- Szczerze mówiąc, nie myślę w ten sposób - odparł na pytanie, czy Mercedes jest mu winien przysługę, kiedy to nie on, a George Russell zastąpił niedysponowanego Hamiltona w Grand Prix Sakhiru 2020. - Miałem wcześniej okazję startować Formule 1. Jeździłem dla McLarena, choć nie były to dobre warunki.

- Dla mnie to nie jest konieczność, nie muszę być w Formule 1. Co do Williamsa, idą naprzód, ale w ogóle o tym nie myślę - dodał.

Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02