Formuła E jedzie do Afryki

Podczas spotkania Światowej Rady Sportów Motorowych 19 października ratyfikowano zaktualizowany kalendarz Formuły E. Potwierdzono również termin testów przedsezonowych, które odbędą się w dniach 13-16 grudnia w Walencji.

W czerwcu E-Prix Kapsztadu usunięto z prowizorycznego harmonogramu kolejnej kampanii. Organizatorzy tamtejszego wyścigu nie byli wówczas pewni, czy zdołają rozegrać przyszłoroczne zawody. Jednak wszystko udało się poukładać i ostatecznie RPA zostało ponownie wpisane do programu mistrzostw.

Wciąż trwają poszukiwania nowej lokalizacji wyścigu w Stanach Zjednoczonych. Zrezygnowano bowiem z E-Prix Nowego Jorku, co wynika z prac remontowych prowadzonych na terenie Brooklyn Cruise Terminal.

Po tym, jak nie dogadano się też z Kanadą, jedyną zaplanowaną rundą zmagań w Ameryce Północnej jest aktualnie Mexico City (14 stycznia).

E-Prix Berlina przesunięto na 23 kwietnia. Seul natomiast zwolnił termin majowy, ze względu na renowację terenów parku olimpijskiego, gdzie odbywał się wyścig. Promotorzy serii jednak nie ustają w staraniach, aby odwiedzić Koreę Południową.

W kontekście dalszej przyszłości Formuła E wybierze się do Tokio, ale to nastąpi dopiero w 2024 roku.

Aktualna wersja kalendarza Formuły E 2022-23

14 stycznia - Mexico City

27-28 stycznia - Diriyah, Arabia Saudyjska

11 lutego - Hyderabad, Indie

25 lutego - ddo ustalenia

11 marca - do ustalenia

25 marca - Sao Paulo, Brazylia

22-23 kwietnia - Berlin, Niemcy

6 maja 2023 - Monako

20 maja 2023 - do ustalenia

3-4 czerwca 2023 - Dżakarta, Indonezja

24 czerwca 2023 - do ustalenia

15-16 lipca 2023 - Rzym, Włochy

29-30 lipca 2023 - Londyn, Zjednoczone Królestwo

Video: Formuła E - Podsumowanie sezonu 2021-2022