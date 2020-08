Trzecie pole position Rowlanda

W sesji Super Pole kierowca Nissan e.dams okazał się szybszy o 49 tysięcznych od Robina Frijnsa. Z drugiego rzędu startują Neel Jani i René Rast, z trzeciego Alex Lynn i Tom Blomqvist. Trzej z rezerwy na berlińskie wyścigi, dotarli do czołowej szóstki.

Czterech mistrzów znalazło się na końcu stawki. Lucas Di Grassi, António Félix da Costa, Sébastien Buemi i Jean-Éric Vergne nie uzyskali czasu w grupie 1, co oznacza pola 21-24. Nikt nie chciał jechać pierwszy, ponieważ poprawiały się warunki na torze. Dwójka DS Techeetach zwolniła na zakręcie 15 i Lucas Di Grassi zaliczył kontakt z Félixem da Costą. Cały kwartet nie zdążył rozpocząć mierzonego okrążenia przed flagą w szachownicę.

Z drugiej grupy awansował do Super Pole Oliver Rowland (1.16,191). Alex Lynn uderzył w ścianę na zakręcie 9, ale wygrał grupę 3 (1.16,158). Robin Frijns dostał się do szóstki z czasem 1.16,187. Bonusowy punkt przypadł René Rastowi, który w grupie 4 zszedł do 1.15,993. Awansowali również Tom Blomqvist (1.16,226) i Neel Jani (1.16,234).

Jani, który dotąd mógł się pochwalić 12 polem, rozpoczął od 1.16,052. Tom Blomqvist zablokował koło na pierwszym zakręcie. Oliver Rowland przebił wynikiem 1.15,955. Robin Frijns wspiął się do pierwszego rzędu (1.16,004).