Formuła E / Mexico City ePrix Wiadomości
Wehrlein z pole positon
Pascal Wehrlein wygrał kwalifikacje przed wyścigiem Formuły E w Meksyku.
Grupę A i B zdominowali kierowcy Porsche Andre Lotterer oraz Pascal Wehrlein. Za Lottererem uplasowali się Edoardo Mortara, Jean-Eric Vergne i Stoffel Vandoorne. Za byłym kierowcą F1 znaleźli się Antonio Felix Da Costa, Robin Frijns i Nyck De Vries.
W ćwierćfinałach Andre Lotterer pokonał Nycka De Vriesa, Edoardo Mortara Robina Frijnsa, Jean-Eric Vergne Antonio Felixa da Costę, a Pascal Wehrlein Stoffela Vandoorne'a.
W półfinałowej rywalizacji Mortara okazał się lepszy od Lotterera, a Wehrlein był szybszy od Jeana-Erica Vergne'a.
Kwalifikacje ostatecznie wygrał Pascal Wehrlein, który wykonał szybsze okrążenie od Edoardo Mortary o 0.273 sekundy.
Wyniki - Kwalifikacje
|Poz.
|#
|Kierowca
|Zespół
|Czas
|Strata
|km/h
|1
|94
|Pascal Wehrlein
|Porsche Team
|2
|48
|Edoardo Mortara
|Venturi
|3
|36
|Andre Lotterer
|Porsche Team
|4
|25
|Jean-Eric Vergne
|Techeetah
|5
|13
|António Félix da Costa
|Techeetah
|6
|17
|Nyck de Vries
|Mercedes
|7
|4
|Robin Frijns
|Virgin Racing
|8
|5
|Stoffel Vandoorne
|Mercedes
|9
|37
|Nick Cassidy
|Virgin Racing
|10
|22
|Maximilian Günther
|Nissan e.dams
|11
|9
|Mitch Evans
|Jaguar Racing
|12
|28
|Oliver Askew
|Andretti Autosport
|13
|29
|Alexander Sims
|Mahindra Racing
|14
|11
|Lucas di Grassi
|Venturi
|15
|27
|Jake Dennis
|Andretti Autosport
|16
|30
|Oliver Rowland
|Mahindra Racing
|17
|10
|Sam Bird
|Jaguar Racing
|18
|23
|Sébastien Buemi
|Nissan e.dams
|19
|99
|Antonio Giovinazzi
|Dragon Racing
|20
|7
|Sergio Sette Camara
|Dragon Racing
|21
|33
|Dan Ticktum
|NIO Formula E Team
|22
|3
|Oliver Turvey
|NIO Formula E Team
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