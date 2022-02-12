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Formuła E / Mexico City ePrix Wiadomości

Wehrlein z pole positon

Pascal Wehrlein wygrał kwalifikacje przed wyścigiem Formuły E w Meksyku.

Wehrlein z pole positon
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Grupę A i B zdominowali kierowcy Porsche Andre Lotterer oraz Pascal Wehrlein. Za Lottererem uplasowali się Edoardo Mortara, Jean-Eric Vergne i Stoffel Vandoorne. Za byłym kierowcą F1 znaleźli się Antonio Felix Da Costa, Robin Frijns i Nyck De Vries.

W ćwierćfinałach Andre Lotterer pokonał Nycka De Vriesa, Edoardo Mortara Robina Frijnsa, Jean-Eric Vergne Antonio Felixa da Costę, a Pascal Wehrlein Stoffela Vandoorne'a.

W półfinałowej rywalizacji Mortara okazał się lepszy od Lotterera, a Wehrlein był szybszy od Jeana-Erica Vergne'a.

Kwalifikacje ostatecznie wygrał Pascal Wehrlein, który wykonał szybsze okrążenie od Edoardo Mortary o 0.273 sekundy.

Wyniki - Kwalifikacje

Poz. # Kierowca Zespół Czas Strata km/h
1 94 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team      
2 48 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi      
3 36 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team      
4 25 France Jean-Eric Vergne China Techeetah      
5 13 Portugal António Félix da Costa China Techeetah      
6 17 Netherlands Nyck de Vries Germany Mercedes      
7 4 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing      
8 5 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes      
9 37 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing      
10 22 Germany Maximilian Günther Japan Nissan e.dams      
11 9 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing      
12 28 United States Oliver Askew United States Andretti Autosport      
13 29 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing      
14 11 Brazil Lucas di Grassi Monaco Venturi      
15 27 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport      
16 30 United Kingdom Oliver Rowland India Mahindra Racing      
17 10 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing      
18 23 Switzerland Sébastien Buemi Japan Nissan e.dams      
19 99 Italy Antonio Giovinazzi United States Dragon Racing      
20 7 Brazil Sergio Sette Camara United States Dragon Racing      
21 33 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team      
22 3 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team      
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