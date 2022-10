Seria FRECA w dniach 14-16 października gościła na Circuit de Barcelona-Catalunya. Była to już przedostatnia odsłona zmagań w tym cyklu, w tegorocznej kampanii.

Roman Biliński ze zmiennym szczęściem radził sobie podczas zawodów w Montmelo. Do pierwszego wyścigu ruszał z trzynastego pola. Tuż po starcie wypadł z toru w trzecim zakręcie. Zdołał kontynuować jazdę, ale po tym incydencie spadł aż na 21 miejsce, na którym dotarł już do mety.

- To był dzień wzlotów i upadków - relacjonował Biliński po sobocie. - W kwalifikacjach poprawiłem się zdecydowanie w porównaniu do treningów. Wyczucie samochodu było niezłe i pojechałem dobre okrążenie w czasówce mimo błędu w czwartym zakręcie. Dlatego tym bardziej szkoda tego, co wydarzyło się w wyścigu. Źle ustawiłem bolid w trzecim łuku, pojechałem zbyt szeroko tracąc dwanaście pozycji, przez co wypadłem z walki o punkty. Przepraszam zespół, wyciągnę z tego wnioski i więcej to się nie powtórzy.

W niedzielnych kwalifikacjach dostał się do dziesiątego rzędu, a wyścig ukończył na czternastej lokacie.

- Sesja kwalifikacyjna była dość trudna, mieliśmy problemy z wykręceniem dobrego czasu - przekazał reprezentant stajni Trident. - Natomiast przed wyścigiem zespół wykonał świetną pracę, wyczucie było dobre i odrobiłem kilka pozycji. Za parę dni wrócimy do akcji w Mugello na ostatnią rundę sezonu.

Piotr Wiśnicki natomiast w pierwszej czasówce doświadczył awarii skrzyni biegów w swoim samochodzie ekipy Kic Motorsport, a wyścig ukończył na 28 miejscu. Do niedzielnej rywalizacji również ruszał z szesnastego rzędu, a na mecie uplasował się o trzy pozycje wyżej w porównaniu do soboty.

Czołową trójkę pierwszego wyścigu utworzyli Aron Paul, Hadrien David i Dilano van't Hoff, a w drugim Gabriel Bortoleto, Hadrien David i Pierre-Louis Chovet.

21-23 października to termin finałowej rundy mistrzostw, która odbędzie się na torze Mugello.

Video: FRECA 2022: Barcelona, Wyścig 2

Galeria zdjęć z zawodów:

Piotr Wiśnicki 1 / 8 Autor zdjęcia: Kic Motorsport Piotr Wiśnicki 2 / 8 Autor zdjęcia: Kic Motorsport Piotr Wiśnicki 3 / 8 Autor zdjęcia: Kic Motorsport Piotr Wiśnicki 4 / 8 Autor zdjęcia: Kic Motorsport Piotr Wiśnicki 5 / 8 Autor zdjęcia: Kic Motorsport Piotr Wiśnicki 6 / 8 Autor zdjęcia: Kic Motorsport Piotr Wiśnicki 7 / 8 Autor zdjęcia: Kic Motorsport Roman Biliński 8 / 8 Autor zdjęcia: Formula Regional European Championship