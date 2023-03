Asfaltowy program w RSMP

Wraz z odsłonięciem barw na sezon 2023 Patryk Grodzki potwierdził, że jego program startów ulegnie zmianie i weźmie udział we wszystkich, asfaltowych rundach RSMP. Nie wyklucza, że dodatkowo spróbuje swoich sił na luźnej nawierzchni.

Jego bronią będzie tylnonapędowe BMW 130i E87. Na prawym fotelu ponownie zasiądzie Mateusz Adamski.

- Przede mną naprawdę ważny sezon. Po dwóch latach nauki oesowego rzemiosła w rajdach okręgowych czas na kolejny krok – powiedział Grodzki. - Wiem, że mogą się pojawić pytania, wątpliwości, czy to aby nie za wcześnie. Szczerze? Uważam, że nie. Mam marzenia i określone cele, które chcę zrealizować. Należą do nich starty w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski. Coś, co jeszcze rok temu było mglistą nadzieją dzisiaj staje się rzeczywistością.

Aktualny harmonogram startów reprezentanta Seal Rally Team zakłada w sumie dziesięć występów. W programie jest również pełna kampania w Tarmac Masters.

- Udział w RSMP nie oznacza, że odpuszczamy Tarmac Masters. Wręcz przeciwnie, jestem naprawdę ciekawy jak wysiłek z dwóch ostatnich lat przełoży się na tegoroczne tempo i osiągane wyniki - dodał. - Trasy tego cyklu poznaliśmy już dość dobrze, liczymy, że ciężka praca przyniesie efekty, a fuzja startów w RSMP i Tarmacu pozwoli nam przyspieszyć i wejść na kolejny poziom. Proszę o jedno, trzymajcie za nas mocno kciuki. Obiecuję, że damy z siebie naprawdę wszystko.

Grodzki zadebiutował w RSMP w sezonie 2022, wziął udział w Rajdzie Rzeszowski. Zawodów jednak nie zdołał ukończyć. Musiał wycofać się na siódmym odcinku specjalnym.

Tegoroczne starty rozpocznie w pierwszy weekend kwietnia. Będzie to pierwsza runda Tarmac Masters, Tech-Mol Rally.