Podczas trwającego Poznań Motor Show załoga TVN TURBO odsłoniła Skodę Fabię Rally2 evo, którą wystartuje we wszystkich siedmiu rundach naszego czempionatu. Byśkiniewicz i Siatkowski nieco już poznali rajdówkę z Mlada Bolesłav, startując nią w zeszłorocznym Rajdzie Wisły. Jednak dopiero teraz będzie to pierwszy, pełny sezon w nowym samochodzie klasy Rally2.

Byśki do tej pory wszystkie 4 lata startów samochodem z najwyższej możliwej kategorii w RSMP spędził za kierownicą Hyundaia i20 R5. Skoda Fabię Rally2 Evo na wszystkie rajdy podstawiać i obsługiwać będzie APR Motorsport wraz z Kumiega Racing.

Byśkiniewicz i Siatkowski zaraz po odsłonięciu nowej rajdowej broni zapowiedzieli intensywne zaprzyjaźnienie się z samochodem. W ramach przygotowań do otwierającego sezon Rajdu Świdnickiego (21-23 kwietnia) zaplanowali 3 dni testów oraz udział w Grand Prix Świdnicy 16 kwietnia.

Głównymi Partnerami zespołu pozostali Auto Partner świętujący swoją 30-letnia działaność i marka MaXgear. Na samochodzie pojawili się także nowi Partnerzy: sieć stacji paliw MOYA, ANEST IWATA oraz YAK Living Space Experience.

- Przebieram nogami i nie mogę się doczekać startu sezonu - powiedział Łukasz Byśkiniewicz. Przerwa od niezapomnianego i bardzo przyjemnego dla mnie Rajdu Barbórka była zdecydowanie zbyt długa. Prezentacja nowego auta na Poznań Motor Show, na stoisku macierzystej TVN TURBO to namiastka rajdowych emocji. Spotykamy się z kibicami i z dumą prezentujemy nowe auto. Natomiast i tak niecierpliwie czekam na pierwsze testy, na pierwsze kilometry w nowej rajdówce, bo tych przeżyć przez zimę bardzo mi brakowało. Zwłaszcza ostatnie tygodnie, przed pierwszym rajdem to mnóstwo pracy organizacyjnej. Teraz patrząc na oklejoną Skodę Fabię Rally2 Evo jestem dumny, że był to czas owocnej pracy, ponieważ na naszym samochodzie oprócz dotychczasowych, wieloletnich Partnerów, pojawili się nowi. Czas przed pierwszym rajdem to również ploteczki, kto czym i z kim pojedzie, kto będzie miał jakie tempo? To wszystko dodatkowo podkręca emocje i sprawia, że na Rajd Świdnicki czekam wyjątkowo niecierpliwie.

- Sezon 2023 to nowe auto – Skoda Fabia evo 2. Jestem ciekaw tego samochodu - dodał. - Moje doświadczenia z Fabią to mokry, błotnisty i mglisty Rajd Wisły. Nie było mi jeszcze pojeździć utytułowaną „Czeszką” po suchym. Pełne możliwości tego auta dopiero będę poznawał, ale jestem przekonany, że szybko się z nim dogadam i znajdę właściwy setup. Jestem nastawiony optymistycznie i bojowo. Sezon rozpoczniemy 21 kwietnia w Świdnicy. Wcześniej jednak będziemy pracować nad ustawieniami auta. Mamy na to zaplanowane 3 dni testów i wystartujemy w Grand Prix Świdnicy 16 kwietnia. Rajdy to sport zespołowy i bardzo kosztowny. Dlatego niezmiernie się cieszę, że w kolejnym sezonie naszymi głównymi Partnerami są Auto Partner obchodzący 30-lecie swojej działaności i MaXgear. W 2023 roku starty wspierać będą także dobrze znajome nam marki: Blachy Pruszyński, Kratki, IHome, IPlanet Care oraz Michelin. Z przyjemnością ogłaszam, że do zespołu dołączyli nowi Partnerzy: sieć stacji paliw Moya, ANEST IWATA oraz YAK Living Space Experience.

- W teorii każdy rajd jest taki sam - zapoznanie, przygotowanie opisu i perfekcyjne poprowadzenie kierowcy po OS'ach. Ale… pierwszy rajd sezonu to zawsze dodatkowe emocje - powiedział Daniel Siatkowski. - Wyczekane pierwsze kilometry oes'owe, sprawdzenie siebie, auta i konkurencji. Najchętniej wsiadłbym już jutro do rajdówki i czekał na start Rajdu Świdnickiego. Na razie zostaje efektowna prezentacja na Auto Salonie w Poznaniu i spotkanie z kibicami. To też miła część rajdowego życia i przyjemna tradycja w naszym zespole. O nowym aucie na razie wiem to, że jest… piękne! Oklejenie i barwy, które idealnie pasują do dynamicznej sylwetki rajdowej Fabii. Jestem przekonany, że już od pierwszych kilometrów jako zespół zrobimy dobrą robotę i

będziemy tą Fabią bardzo dynamicznie podróżować. Do zobaczenia w Świdnicy.

informacja prasowa

