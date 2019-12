Kasperczyk w ERC i RSMP

Po tegoroczny sukces sięgnęli startując Fordem Fiesta R5. To był już ich trzeci sezon spędzony w tym modelu.

- Mój progres był znaczący, ponieważ byliśmy jedną z nielicznych załóg, która była w stanie zagrozić Miko. Nasze tempo na pewno było lepsze niż dwa czy trzy lata temu. Jestem zadowolony z tego sezonu. Był to dla mnie dobry rok - powiedział Tomek Kasperczyk w rozmowie z motorsport.com.

Duet na przyszłoroczne mistrzostwa zmienia samochód oraz zespół. Wybór padł na Volkswagena Polo R5, nad którego ustawieniami pracują intensywnie już od kilku tygodni. Obsługą samochodu zajmie się zespół Rallytechnology. Natomiast na początku roku plotkowano też o możliwej przesiadce do Fiesty R5 MkII.

- Nie wiem skąd wzięły się plotki, że planowałem przesiadkę do nowej Fiesty R5. Natomiast dostałem szansę pojeździć Polo i dlatego wybraliśmy ten samochód. Auto jest bardzo szybkie, a naszą Fiestę sprzedaliśmy - przekazał Kasperczyk. - Chłopaki (z Rallytechnology) mieli dostępne Polo, więc skorzystaliśmy na tym. Myślę, że będziemy długo kontynuowali tę współpracę.

Volkswagen podjął decyzję o zakończeniu wszystkich programów w motorsporcie, opartych na silniku spalinowym. Polo R5 będą nadal produkowane, ale Volkswagen Motorsport nie zamierza już zgłaszać w rajdach załóg, wspieranych fabrycznie.

- Nie obawiam się tego. Program kliencki nadal będzie kontynuowany. To co ogłosił Volkswagen dotyczy jedynie programu fabrycznego. Samochód będzie nadal rozwijany. Wg nas to auto ma obecnie największy potencjał. Oczywiście jest też Skoda. Pytanie jeszcze co pokaże Fiesta, ponieważ, jak na razie, trzeba mocno popracować nad ustawieniami tych rajdówek. Każdy z tych samochodów ma jakieś możliwości, ale jesteśmy zdania, że Polo ma największe.

Współpraca z Rallytechnology, to zupełnie nowy rozdział w karierze Tomka Kasperczyka.

- Rallytechnology już wcześniej zaproponowało mi współpracę, ze względu na to, że mieli taki samochód - wyjaśnił Kasperczyk. - Dlatego na to się zdecydowałem. Owszem to jest duża zmiana, bo przez ostatnie siedem lat jeździłem w kieleckiej stajni C-Rally. To była świetna współpraca, dobrze spędzony czas i miło to wspominam. Wiele im zawdzięczam. Gdyby nie oni, nie zdobyłbym dwóch tytułów wicemistrzowskich. Kto wie, może jeszcze kiedyś nasze drogi się zejdą.

Kasperczyk i Syty obecnie sporo testują szykując się do sezonu 2020. Ostatnia sesja odbyła się w piątek i sobotę na odcinkach Dębowina i Kolonia Gaj, znanych z Rajdu Dolnośląskiego.

- Dużo testujemy z tego względu, że to jest dla nas nowy samochód. Musimy wypracować mnóstwo ustawień. Poświęcamy sporo czasu, abyśmy sprawnie jeździli tym autem.

Pytany o pogram startów na nadchodzący rok, odparł: - Jeśli chodzi o plany na sezon 2020 sądzę, że będą to m.in starty zagranicą. Nie ukrywam, że będę chciał połączyć udział w cyklu ERC i RSMP.

- Śmieję się, że jak Miko pójdzie do mistrzostw Europy, to łatwo mu nie odpuszczę i dalej będę go gonił - dodał.

Załoga Kasperczyk i Damian Syty już tradycyjnie nie weźmie udziału w Rajdzie Barbórka. Ostatni raz rywalizowali w tej imprezie w 2014 roku.

- W Barbórce nie wystartujemy. W tych dniach zawsze z zespołem i z moimi szpiegami, fajnie spędzamy czas i oglądamy rajd w telewizji - zakończył.