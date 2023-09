Josh Pierson, który w wieku zaledwie 16 lat stał się najmłodszym kierowcą biorącym udział w wyścigu 24h Le Mans w 2022 roku, został wybrany jako jeden z trzech juniorów przez promotora WEC do udziału w oficjalnych testach po sezonie na torze Bahrain International Circuit. Jazdy odbędą się piątego listopada.

Dwóch pozostałych nominowanych przez Automobile Club de l’Ouest i FIA to as Corvetty Nicolas Varrone oraz Antoine Doquin, którzy będą testować odpowiednio maszyny LMP2 i GT3 podczas pięciogodzinnej sesji.

W oświadczeniu WEC podano, że wskazana trójka została wybrana na podstawie „wzorowych wyników, umiejętności wyścigowych i zaangażowania w sezonie WEC/ELMS 2023”.

Pierson został wybrany do prestiżowego testu w klasie Hypercar po udanym drugim sezonie z zespołem United Autosports w klasie LMP2 w WEC. Wraz z Oliverem Jarvisem i Giedo van der Garde wygrali na torze w Portimao oraz stanęli na podium w Spa. Przed finałem zajmują czwarte miejsce w klasyfikacji z 85 punktami na koncie, 16 oczek za Philipem Hansonem i Frederikiem Lubinem w siostrzanej Orece nr 22 zespołu United.

- Jestem bardzo podekscytowany możliwością zdobycia doświadczenia w hipersamochodzie, zwłaszcza z zespołem Toyoty - powiedział Pierson. - Jestem niezmiernie zaszczycony i wdzięczny za wybór mnie do tej sesji. Nie mogę doczekać się, kiedy usiądę za kierownicą.

- Chciałbym także podziękować United Autosports, moim partnerom w zespole i mojemu trenerowi, Stephenowi Simpsonowi, ponieważ wiele mojego postępu jako kierowcy zawdzięczam właśnie im. Nie mogę się doczekać rozpoczęcia pracy - dodał.

Varrone, z kolei, otrzymał szansę na testy w Bahrajnie po tym, jak pomógł zespołowi Corvette zdobyć tytuł w klasie GTE Am już w Monzy, na dwie rundy przed końcem mistrzostw świata. Wspólnie z kolegami z zespołu, Benem Keatingiem i Nickym Catsburgiem, ekipa Corvette wygrała trzy z sześciu dotychczasowych wyścigów, w tym 24h Le Mans.

Varrone wsiądzie do auta LMP2 stajni, która wygra WEC 2023, a będzie to najprawdopodobniej ORLEN Team WRT, po tym, jak Robert Kubica, Louis Deletraz i Rui Andrade po zwycięstwie na Fuji w tym miesiącu umocnili się na prowadzeniu w czempionacie.

- Jestem bardzo zaszczycony wyborem mojej osoby przez WEC do udziału w testach dla juniorów w Bahrajnie. To był wspaniały rok z Corvette Racing. Nie mogłem sobie wyobrazić lepszego sezonu w tej serii - powiedział Varrone. - Udało nam się wcześnie zdobyć tytuł i wygrać 24h Le Mans, co było naszym celem na ten sezon. Dlatego fantastycznie jest mieć okazję poprowadzić mistrzowski samochód LMP2. To bardzo ważne dla mnie - dodał. - Oczywiście jeżdżę obecnie w GT, ale moim celem jest klasa Hypercar, więc to kolejny krok naprzód w mojej karierze. Będzie świetnie prowadzić prototyp LMP2 i jestem pewien, że to mi się spodoba. Dziękuję WEC i wszystkim za tę szansę.

Ostatnie miejsce nominowane przez WEC otrzyma Antoine Doquin, który będzie miał okazję prowadzić samochód Corvette C8.R GTE Am, po dobrych wynikach w tegorocznym sezonie European Le Mans Series z zespołem Racing Spirit of Leman. Doquin zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji LMP3, przed finałowymi trzema wyścigami w Spa i Portimao.

- Jestem podekscytowany możliwością zaliczenia pierwszych okrążeń za kierownicą samochodu z FIA WEC. Chciałbym wyrazić moją wdzięczność wobec WEC i Corvette Racing za zapewnienie mi tej okazji - powiedział Doquin. - To dla mnie powód dumy, że wsiądę do auta, które zdobyło mistrzostwo w swojej kategorii. Po rywalizacji i zwycięstwach w Michelin Le Mans Cup, a potem w European Le Mans Series, to jest logiczny kolejny krok w mojej przygodzie z wyścigami długodystansowymi. Nie mogę się doczekać, kiedy będę miał okazję poznać samochód, zespół, tor i ten wyjątkowy klimat.

WEC zapowiedziało, że pełny skład kierowców na testy debiutantów i juniorów zostanie ogłoszony w odpowiednim czasie.

