Munster obecnie jest liderem mistrzostw Europy w klasyfikacji ERC1 Junior. W najbliższy weekend wystartuje w Rally Islas Canarias, końcowej rundzie serii, gdzie na drodze do końcowego sukcesu może stanąć mu Oliver Solberg. Natomiast nie ma już szans na walkę o tytuł w generalce.

Natomiast prosto po rajdzie na Gran Canarii uda się do Włoch, został bowiem zgłoszony na finał sezonu WRC 2020. W Monzy również wsiądzie do Hyundaia i20 R5.

- Dzięki wsparciu Hyundai Motorsport Customer Racing oraz ich programu juniorskiego, weźmiemy udział w finałowej rundzie mistrzostw świata - potwierdził Munster. - Jestem bardzo wdzięczny za możliwość startu w ACI Rally Monza z zespołem RedGrey.

Przy wsparciu klienckiego programu Hyundaia, w Monzy zobaczymy również Josha McErleana.

Irlandczyk tydzień wcześniej też powalczy w Rally Islas Canarias. Wychowanek Motorsport Ireland Rally Academy zaliczy już drugą rundę ERC w tym roku. Poprzednio miał okazję sprawdzić się na odcinkach specjalnych Rajdu Węgier.

- Gdy już pomyślałem, że w tym roku nie mogło być lepiej, otrzymałem telefon i poinformowano mnie, abym zmienił kierunek swojego niedzielnego lotu i udał się do Monzy - powiedział McErlean. - To była dla mnie ogromna niespodzianka i potrzebowałem trochę czasu, żeby oswoić się z tą wiadomością. Przede mną niesamowita okazja do rywalizacji w rundzie WRC. Czuję się zaszczycony. Niesamowite, wystartuję w dwóch najbardziej prestiżowych imprezach na świecie, tydzień po tygodniu.

- Teraz skupiam się na Rally Islas Canarias, ale spoglądam też na kolejny weekend, bowiem stanowi to ekscytującą perspektywę - dodał.

Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak wobec powyższego będą mieli kolejnego rywala w Rally Monza, bowiem Josh McErlean zgłoszony jest w kategorii WRC3.

