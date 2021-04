Mistrzowie Polski z 2019 roku miniony sezon spędzili na trasach FIA ERC. Opóźniona przez pandemię koronawirusa, rywalizacja składała się ostatecznie z pięciu odsłon. Marczyk i Gospodarczyk w końcowym rozrachunku zajęli ósmą pozycję. Kierowca z Łodzi był czwarty wśród juniorów do lat 28 (ERC1 Junior), dysponujących autem R5.

Zebrane w zeszłym roku doświadczenie reprezentanci Orlen Team będą chcieli wykorzystać w kolejnym sezonie. W ogłoszonym dziś programie znalazło się osiem rund europejskiego czempionatu. Możliwy jest treningowy występ w jednym z rajdów zaliczanych do mistrzostw Polski. Grudzień zarezerwowano na start w Rajdzie Barbórka Warszawska.

Marczyk i Gospodarczyk pozostaną wierni Skodzie Fabii Rally2 evo oraz łotewskiej stajni Sports Racing Technologies. Wobec zmiany terminu Azores Rallye pierwszy start przypadnie najprawdopodobniej przy okazji obchodzącego stulecie Rajdu Polski. Rywalizacja na szutrowych drogach wokół Mikołajek zaplanowana jest w dniach 18-20 czerwca.

- Z dumą i radością ogłaszam nasz start w Rajdowych Mistrzostwach Europy 2021 - przekazał Marczyk. - To dla nas bardzo dobra informacja i mam nadzieję, że w tym roku będziemy mogli wykorzystać doświadczenia, które zebraliśmy w naszym debiutanckim sezonie 2020. Razem z Szymonem Gospodarczykiem, który usiądzie na moim prawym fotelu, chcemy dać wiele powodów do radości wszystkim naszym polskim kibicom. Będziemy walczyć w dwóch klasyfikacjach: generalnej oraz juniorskiej (ERC MICHELIN Talent Factory), w których chcemy zdobywać jak najwyższe pozycje. Zapraszam wszystkich serdecznie do kibicowania nam w tym roku, damy z siebie wszystko

- W tym roku wraz z Miko planujemy start w cyklu FIA ERC - dodał Gospodarczyk. - Jest to 8 rajdów, z których dwa będą dla nas nowością. Mam na myśli Rajd Azorów oraz Rajd Serras de Fafe. Rywalizować będziemy z najlepszymi zawodnikami na świecie, a poziom Rajdowych Mistrzostw Europy jest w ostatnich latach niesamowicie wysoki. Ja osobiście czekam na start w 77. Rajdzie Polski, w setną rocznicę jego pierwszej edycji. Uwielbiam ścigać się na mazurskich szutrach wśród polskich kibiców. Trzymajcie kciuki za nasz udany sezon.

Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk - FIA ERC 2021:

Mikołaj Marczyk, Szymon Gospodarczyk, Skoda Fabia Rally2 evo 1 / 3 Autor zdjęcia: Orlen Team Mikołaj Marczyk, Szymon Gospodarczyk, Skoda Fabia Rally2 evo 2 / 3 Autor zdjęcia: Orlen Team Mikołaj Marczyk, Szymon Gospodarczyk, Skoda Fabia Rally2 evo 3 / 3 Autor zdjęcia: Orlen Team