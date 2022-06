Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk prowadzą w Rajdzie Polski. Po ośmiu odcinkach specjalnych mają 20,4s przewagi nad Tomem Kristenssonem i Andreasem Johanssonem.

- Szczerze mówiąc, jestem bardzo szczęśliwy. To był dla nas wielki dzień, a ten rajd jest dla mnie czymś wyjątkowym, ponieważ zrobiłem kolejny krok w swoim rozwoju - powiedział Marczyk, notując najlepszy czas na zamykającym dzień OS8. - Jechaliśmy dziś nie tylko na odcinkach, które znamy z przeszłości, ale mieliśmy też nowe próby, które były bardzo fajne. Jesteśmy na mecie dnia z czego bardzo się cieszę. Nie jest dobrze, że nie ma tu Nila, ale to część gry rajdowej. Jutro jest długi etap, ale jestem w dobrej formie i będę cisnął.

- To był fantastyczny dzień. Jestem bardzo, bardzo zadowolony. Poprawiliśmy naszą jazdę i zdobyliśmy duże doświadczenie. Walka była dość zacięta, ale wczuwamy się w nią, a samochód spisuje się świetnie - przekazał Kristensson.

Ken Torn i Kauri Pannas po Mikołajki Arena 2 awansowali na trzecie miejsce (+26s).

- Mieliśmy drobny problem z samochodem, ale generalnie wszystko w porządku - informował Torn.

Efren Llarena i Sara Fernandez są zaledwie 0,3s za czołową trójką.

- Dzień był w porządku. W jednym miejscu baloty na oesie były przesunięte i w notatkach mieliśmy zły opis trasy w tym miejscu - tłumaczył Llarena lekkie uszkodzenie jego Skody.

Simone Tempestini i Sergiu Itu są sklasyfikowani na piątej pozycji (+31,3s).

- Ten krótki oes bardzo nam się podobał - mówił Tempestini po ściganiu się na torze w Mikołajkach. - Niestety miałem nieporozumienie ze skrzynią biegów i w jednym z zakrętów musiałem sprawdzić, jaki mamy bieg, przez co dotknąłem bariery.

Adrian Chwietczuk i Damian Syty plasują się na szóstej lokacie (+1:04.4), a Grzegorz Grzyb i Adam Binięda na siódmej (+1:13.5).

- Ostatni oes za nami - mówił Chwietczuk. - Wcześniej mieliśmy trudne Wieliczki, a tu w Mikołajkach zawsze jest fajnie. Na Wieliczkach zabrakło rytmu w koleinie. Ukończyliśmy ten dzień, auto jest całe. Nic, tylko się cieszyć.

- Dzisiejsze odcinki były fajne, natomiast na tym ostatni startowałem z niekorzystnej strony, gdzie jest nieco bardziej ślisko. Generalnie jesteśmy zadowoleni, jedziemy dobrze i jesteśmy w walce - relacjonował Grzyb.

Dziesiątkę kompletują: Filip Mares/Radovan Bucha (+1:17.9), Alberto Battisolli/Simone Scattolin (+1:31.0), Javier Pardo Siota/Adrian Perez Fernandez (+2:11.0).

W ERC Open zdecydowanymi liderami są Martin Sesks i Renars Francis. W ERC3 prowadzą Robert Virves i Julia Thulin. W klasie tej Igor Widłak i Daniel Dymurski tracą do trójki półtorej minuty. Laurent Pellier i Marine Pelamourgues są na pierwszym miejscu w ERC4 i ERC4 Junior.

RSMP

W stawce mistrzostw Polski Marczyk wyprzedza Kristenssona o 20,4s, Chwietczuka o 1:04.4, Grzyba o 1:13.5. Kolejne pozycje zajmują Maciej Lubiak/Grzegorz Dachowski (+2:29.8), Łukasz Byśkiniewicz/Daniel Siatkowski (+2:34.1), Daniel Chwist/Kamil Heller (+4:58.5). Adam Sroka i Patryk Kielar prowadzą w 2WD, Gracjan Predko i Adrian Sadowski tracą do nich 1:21.9, a Marek Nowak i Adam Grzelka 1:35.6.

- Dzisiejszy etap Rajdu Polski to dla nas jakby dwa różne rajdy - mówił Lubiak. - Przed południem jechaliśmy jako druga załoga na każdym odcinku, więc odkurzaliśmy trasę, nie było też widać linii. Było ślisko, miejscami zaskakująco. Druga pętla to już zupełnie inna jazda i warunki do poprawiania czasów. Koleiny po przejeździe setki załóg, pozwalały się w niektórych partiach „podeprzeć” i pomagały. Na szybkich twardych fragmentach mieliśmy już „zamiecione”, cięcia były wyraźnie widoczne, więc czułem, jakbyśmy przenieśli się na nowe odcinki.

