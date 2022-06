Pierwszą sobotnią pętlę rajdu zamknął pierwszy przejazd odcinka Wieliczki, najdłuższej próby w tegorocznej edycji zawodów. Jego dystans to 24,36 km.

Nil Solans i Marc Marti byli najszybsi na OS4. Pokonali Kena Torna i Kauri Pannasa o 3,5s, Mikołaja Marczyka i Szymona Gospodarczyka o 4,6s.

- Było dobrze. Dzisiaj to był pierwszy odcinek, po którym mieliśmy już okazję jechać wcześniej i dlatego czuję się pewniej na drogach, które już znam - powiedział Solans. - Niesamowicie jest prowadzić ten samochód w takich warunkach. Kocham Hyundaia Rally2.

- Przyjemnie pokonuje się te zakręty przez szczyty, można latać - mówił Torn. - Ten oes jest był mi bardziej znany i mogliśmy przycisnąć.

- To jest sprint - porównywał Marczyk rundę ERC do WRC. - Z pewnością jazda tutaj jest łatwiejsza w porównaniu do Amarante, który przemierzaliśmy przez 27 minut.

W rajdzie hiszpańska załoga ekipy Kowax 2Brally Racing wyprzedza reprezentantów Orlen Team o 4,6s oraz kolegów zespołowych, Toma Kristenssona i Andreasa Johanssona o 11,7s.

Torn kosztem Efrena Llareny i Sary Fernandez awansował na czwartą pozycję. Jest 7,3s za trójką. W zapasie ma 3,7s nad kierowcą stajni MRF Tyres.

- Teraz po prostu bardzo cieszę się życiem. Pod koniec bardzo cisnąłem, na początku byłem może trochę ostrożny, ale jazda tymi samochodami jest fantastyczna - mówił czwarty na OS4 Kristensson (+7,4s). - Brakuje mi słów. Każdy jest tu po to, by wygrywać, ale my jesteśmy tu głównie po to, by zdobywać doświadczenie i cieszyć się jazdą.

- Tempo było dobre do tej pory. Teraz nie poszło idealne, ale to był naprawdę trudny oes. Staramy się jak możemy. Pod koniec próby przebiliśmy tylną, prawa oponę - poinformował Llarena (+10,6s).

Kolejne miejsca na próbie Wieliczki 1 zajęli: Adrian Chwietczuk/Damia Syty (+12,4s), Simone Tempestini/Sergiu Itu (+14s), Grzegorz Grzyb/Adam Binięda (+14,3s), Vaidotas Zala/Ilka Minor (+14,5s), Filip Mares/Radovan Bucha (+17,4s)

- Ten oes był bardzo fajny. Starałem się jechać czysto, choć przytrafiło się kilka błędów Jesteśmy zadowoleni, teraz jedziemy do Mikołajek, a potem będziemy walczyć na kolejnej pętli - powiedział Grzyb.

- Dotknąłem balotu. Nie byłem zbyt dokładny w tym zakręcie, ale reszta odcinka była całkiem przyjemna. Naprawdę techniczna próba z dużą ilością akcji - relacjonował Zala

- Jestem całkiem zadowolony. Ten odcinek był naprawdę fajny, ale myślę, że dużą zaletą jest posiadanie doświadczenia z poprzednich lat. Spróbujemy ponownie po południu - stwierdził Mares.

Tempestini spadł na siódme miejsce w rajdzie (+26s). Chwietczuk traci do niego 6,5s. Dziesiątkę kompletują Grzyb (+38s), Zala (+41s), Mares (+45,6s).

Martin Seks i Renars Francis prowadzą w ERC Open, Robert Virves i Julia Thulin w ERC 3, Laurent Pellier i Marine Pelamourgues w ERC 4.

RSMP

W klasyfikacji Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski Marczyk wyprzedza Kristenssona o 7,1s, i Chwietczuka o 27,9s. Dalej są: Grzyb (+27,9s), Gabryś (+1:09.5), Byśkiniewicz (+1:15.1), Lubiak (+1:16.4), Typa (+1:34.2), Chwist (+2:15.2).

- Kawał prawdziwych, grubych odcinków specjalnych, aż wypieki pojawiły się na twarzy. Jedziemy równo i bezbłędnie. Myślałem, że jadąc z tyłu będzie więcej przyczepności. Zajmujemy szóste miejsce w RSMP. Jest dobrze - przekazał Łukasz Byśkiniewicz.

Adam Sroka i Patryk Kielar prowadzą w ośce