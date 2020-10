Bottas o dwie dziesiąte

Fin czternasty raz wygrał kwalifikacje w F1. Lewis Hamilton, który startował z pierwszego pola w 2013 roku, gdy Formuła 1 ostatnio odwiedziła Nürburgring, ustąpił koledze z zespołu o 0,256 sekundy.

Max Verstappen, prowadzący po pierwszych przejazdach w Q3, utworzy drugi rząd z Charlesem Leclerkiem. Dla kierowcy Ferrari to wyrównanie najlepszych kwalifikacji w sezonie. Do trzeciej linii trafili Alex Albon i Daniel Ricciardo, do czwartej Esteban Ocon i Lando Norris, do piątej Sergio Pérez i Carlos Sainz.

W Q1 Verstappen (1.26,319) wyprzedził Bottasa (1.26,573) i Hamiltona (1.26,620). Kolejne miejsca zajęli Norris (1.26,829), Ricciardo (1.26,836) i Leclerc (1.26,857). Antonio Giovinazzi, piętnasty w sesji, pierwszy raz w tym roku awansował do Q2. Odpadli Grosjean, Russell, Latifi, Räikkönen i Hülkenberg.

Mercedesy, Ferrari i Renault Ricciardo rozpoczęły Q2 na średnio twardych oponach. Na drugi wyjazd wszyscy zmienili je na miękkie. Lewis Hamilton (1.25,390) zostawił za sobą Verstappena (1.25,467), Bottasa (1.25,971), Ricciardo (1.26,096), Leclerca (1.26,240), Albona (1.26,285), Norrisa (1.26,316), Péreza (1.26,330), Sainza (1.26,361) i Ocona (1.26,364). Po fladze w szachownicę Charles Leclerc wypchnął z dziesiątki Sebastiana Vettela. Zakończyli też jazdę Gasly, Kwiat, Giovinazzi i Magnussen.

Dwójka Mercedesa otrzymała używane C4 na pierwsze przejazdy w Q3. Max Verstappen zszedł do 1.25,744, wyprzedzając Bottasa (1.25,812), Hamiltona (1.25,825), Albona (1.26,285), Leclerca (1.26,411), Ocona (1.26,987), Norrisa (1.27,325), Sainza (1.27,573) i Ricciardo (1.28,080). Sergio Pérez ograniczył się do jednego wyjazdu.

Po zmianie opon Lewis Hamilton wykręcił 1.25,525, Valtteri Bottas - 1.25,269. Max Verstappen pozostał na P3 po 1.25,562.