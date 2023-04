Brazylijczyk został zachęcony do działania przez ostatnie komentarze byłego szefa F1, Berniego Ecclestone'a, który przedstawił świeże spojrzenie na Grand Prix Singapuru 2008, które okazało się niezwykle kosztowne dla Massy w tamtym roku.

Wyścig w Singapurze z 2008 roku jest znany z umyślnego rozbicia się przez Nelsona Piqueta Jr., po którym na tor wyjechał samochód bezpieczeństwa, pomagający ówczesnemu kierowcy Renault, Fernando Alonso, w wygraniu zawodów.

Kontrowersje miały ogromny wpływ na walkę o tytuł. Samochód bezpieczeństwa zepsuł pit stop Massy, co spowodowało, że ówczesny lider zajął 13. miejsce, podczas gdy Lewis Hamilton stanął na najniższym stopniu podium.

Czytaj również: Williams pozwany przez sponsora

Różnica punktów z tamtego dnia prawdopodobnie zadecydowała o wyniku mistrzostw świata, ponieważ Hamilton zakończył kampanię tylko o jeden punkt przed Massą po GP Brazylii.

W tamtym czasie Massa wzywał FIA do anulowania GP Singapuru, ale statut organu zarządzającego uniemożliwił to, ponieważ klasyfikacja z każdego sezonu jest ustalana zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem Sportowym po zakończeniu ceremonii wręczenia nagród FIA.

Co więcej, dochodzenie FIA ​​w sprawie wydarzeń w Singapurze nie ujawniło żadnych dowodów sugerujących, że Alonso i zespół Renault wiedzieli o planie Piqueta lub pomagali w jego wykonaniu, więc organ zarządzający uznał, że zmiana wyniku byłaby niesprawiedliwa.

Lewis Hamilton i Felipe Massa Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Massa uważa jednak, że istnieją podstawy do ponownego przeglądu sytuacji w następstwie ostatnich komentarzy Ecclestone'a, sugerujących, że on i FIA byli świadomi naruszenia przepisów przed końcem sezonu 2008 - a więc w czasie, w którym można było podjąć działania, aby zmienić wynik.

W wywiadzie dla strony F1-Insider w zeszłym miesiącu, Ecclestone powiedział, że on i ówczesny prezydent FIA, Max Mosley, wiedzieli o sytuacji „podczas sezonu 2008”.

- Postanowiliśmy na razie nic nie robić. Chcieliśmy uchronić ten sport przed wielkim skandalem. Dlatego przekonałem Nelsona Piqueta, by zachował spokój. Wtedy obowiązywała zasada, że ​​klasyfikacja mistrzostw świata po ceremonii wręczenia nagród FIA na koniec roku była nietykalna. Tak więc Hamilton otrzymał trofeum i wszystko było w porządku - powiedział Ecclestone.

Czytaj również: Ferrari ma żal do sędziów

- Uzyskaliśmy wystarczająco dużo informacji, aby zbadać sprawę. Zgodnie ze statutem powinniśmy odwołać wyścig w Singapurze w tych warunkach. Oznacza to, że nigdy nie zdarzyłoby się to w klasyfikacji mistrzowskiej. A wtedy Felipe Massa zostałby mistrzem świata, a nie Lewis Hamilton - dodał Ecclestone.

Te uwagi wzbudziły zainteresowanie Massy, ​​który mówi, że chce ocenić, czy istnieją teraz podstawy do dalszego postępowania w tej sprawie na drodze prawnej.

- Istnieje zasada, która mówi, że po rozstrzygnięciu mistrzostw, od momentu otrzymania przez kierowcę trofeum, nie można już niczego zmienić, nawet jeśli udowodniono oszustwo. W tamtym czasie prawnicy Ferrari powiedzieli mi o tej zasadzie. Poszliśmy do innych prawników i odpowiedź była taka, że ​​nic nie da się zrobić - powiedział Brazylijczyk.

Czytaj również: FIA sugeruje zmiany przepisów

- Ale po 15 latach słyszymy, że [były] właściciel kategorii mówi, że dowiedział się w 2008 roku razem z prezesem FIA i nie zrobili nic, aby nie zszargać nazwy F1. To bardzo smutne, wiedzieć, że wynik tego wyścigu miał zostać anulowany, a ja miałbym tytuł. Ostatecznie to ja straciłem najwięcej z tym wynikiem - dodał Massa.

Massa przyznaje, że szanse na znalezienie jakiejkolwiek drogi do zakwestionowania wyniku są niewielkie, ale upiera się, że nie zniechęca go to do zbadania sytuacji.