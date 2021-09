Norris prowadził przez większość wyścigu w Soczi. W końcówce dzielnie bronił się przed nacierającym Lewisem Hamiltonem, ale ostatecznie przegrał z... deszczem. Gdy nad część toru nadciągnęły opady, kierowca McLarena postanowił - wbrew sugestiom zespołu - nie zjeżdżać do boksu.

Gdy jazda na slickach stała się niemożliwa, Norris wypadł w zakręcie numer 5, a potem z trudem dotarł do alei serwisowej, spadając na siódmą pozycję. Po wyścigu nie krył smutku i rozczarowania, a współczuł mu m.in. Leclerc.

- Mogę sobie wyobrazić co przeżywa - zapewniał Monakijczyk. - W tego typu sytuacjach on również bierze udział w procesie decyzyjnym i pewnie czuje się bardzo, bardzo winny.

- Jest jednak świetnym kierowcą. Pokazał to wielokrotnie w tym sezonie. Ma bardzo solidną kampanię i jestem pewien, że wyciągnie wnioski. Jego pierwsza wygrana to tylko kwestia czasu. Nie wydaje mi się, by musiał być aż tak przygnębiony po tym wyścigu.

Leclerc również stracił z powodu opadów. Monakijczyk jechał jako czwarty, ale w dramatycznym finale spadł aż o jedenaście pozycji. W idealnym momencie nie mógł zjechać po odpowiednie opony, ponieważ na stanowisku znajdował się Sainz. Na początku - wzorem Norrisa - postanowił zaryzykować dojechanie na slickach, ale gdy deszcz się nasilił, musiał pojawić się u mechaników.

- W pewnym momencie zaczęło dość mocno padać i tym fragmencie byliśmy bardzo, bardzo konkurencyjni. Drugi i trzeci sektor, zwłaszcza ten ostatni, były suche. Traciliśmy w pierwszym i trochę w drugim, a zyskiwaliśmy w ostatnim, więc zdecydowałem się zostać.

- Miałem wątpliwości na jednym okrążeniu, ale Carlos był tuż przede mną i zamierzał zjechać, więc ja nie mogłem. A na następnym było już za późno. Wiedziałem już, że wyścig jest popsuty i postanowiłem zostać na slickach, mając nadzieję, iż deszcz minie, co się jednak nie wydarzyło.

- Jestem rozczarowany takim rezultatem, ponieważ pierwsza część wyglądała naprawdę dobrze. Miałem kilka dobrych manewrów wyprzedzania i odpowiednie tempo, więc piętnasta pozycja jest bolesna - przyznał Charles Leclerc.

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images