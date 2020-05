Formuła E może skreślić sezon

Wyścigi w Nowym Jorku i Londynie zostały odwołane z powodu pandemii koronawirusa. W harmonogramie Formuły E nie ma już więcej zaplanowanych wydarzeń. Chociaż organizatorzy chcą rozstrzygnąć sezon dodając rundy rozgrywane przy pustych trybunach, wykluczone jest czekanie ze wznowieniem rywalizacji dłużej niż do końca września.

Współzałożyciel i prezes Formuły E, Alejandro Agag w rozmowie z Motorsport.com powiedział: - Jeśli nie będziemy mogli ścigać się w sierpniu i wrześniu, nie sądzę abyśmy kontynuowali to dalej. Z pewnością poświęcimy ten sezon, aby właściwie rozpocząć w grudniu rozgrywki 2020/21.

- Choć znaków zapytania jest wiele, nie sądzę abyśmy nie byli w stanie rozegrać choć jednego wyścigu. Byłoby to coś wyjątkowego. Nie żyjemy w normalnych czasach, ale mimo to byłoby to coś niespotykanego. Sądzę, że uda nam się rozegrać od dwóch do czterech wyścigów, może trochę więcej. Pojawią się pewnie podwójne rundy. Jeśli plan wypali, będzie w porządku. Ale jak mówię, nie będziemy kontynuować po wrześniu.

Podczas zawieszonego aktualnie sezonu kierowcy powalczyli w trakcie sześciu wyścigów, podzielonych na 5 rund [podwójna runda odbyła się w Arabii Saudyjskiej]. Aby rozgrywki uznać za ważne, potrzeba jeszcze jednego wydarzenia. Według źródeł Motorsport.com władze FE prowadzą rozmowy z przedstawicielami torów brytyjskich: Brands Hatch, Silverstone i Donington Park. Czynione są również starania w związku z wizytami w Berlinie i Korei Południowej.

Agag zdradził ponadto, że rozmawiał z szefem DTM Gerhardem Bergerem na temat ewentualnego łączenia rund FE i DTM jeszcze w trakcie bieżącego sezonu.

- Może zrobimy jakieś wspólne wydarzenie. Jesteśmy otwarci na taką możliwość. Trzeba jednak podejść do tego w sposób praktyczny i z pokorą, a nie udawać tej najpiękniejszej dziewczyny na przyjęciu. Wszyscy siedzimy w tej samej łodzi. Musimy ją dzielić i zobaczyć jakie są dostępne rozwiązania - podsumował Alejandro Agag.