Formuła E ze statusem mistrzostw świata

Elektryczna seria dołączy zatem do Formuły 1, WEC, WRC i WRX, która mają już równie wysoki status rozgrywek. FE już od swojego drugiego sezonu spełnia wszystkie kryteria, czyli udział minimum czterech producentów i zawody na trzech kontynentach.

Członkowie Światowej Rady Sportów Motorowych głosowali za zatwierdzeniem tego ruchu podczas ostatniego zebrania, a założyciel i prezes FE Alejandro Agag i prezydent FIA Jean Todt sfinalizowali porozumienie w paryskiej centrali federacji.

- Stworzenie i rozwój Formuły E jest wspaniałą przygodą - powiedział Todt. - Jestem dumny, że możemy dziś potwierdzić, iż seria ta otrzyma status mistrzostw świata. Odkąd rozpoczęliśmy tę podróż FE urosła w siłę.

Agag dodał: - Od zawsze naszą ambicją było zostać mistrzostwami świata FIA. Wszystko co do tej pory zrobiliśmy, miało nas doprowadzić do tego celu. Osiągnięcie go zwiększy naszą wiarygodność jako pełnoprawnej serii wyścigowej i spektakularnego produktu sportowego.

Kierowca i zespół, którzy wygrają rozpoczęty niedawno sezon 2019/20 nie zostaną jeszcze uhonorowani tytułem mistrzów świata.