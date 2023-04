Licznik odliczający do pierwszej rundy sezonu GB3 Championship zbliża się do godziny zero. Po udanych testach przedsezonowych Tymek Kucharczyk nie może się doczekać pierwszej rundy rozgrywanej na torze Oulton Park, która odbędzie się już w nadchodzący weekend. Startując w barwach zespołu Douglas Motorsport główny cel to utrzymanie wysokiego tempa, które pozwoli mu zdobyć cenne punkty na początek sezonu.

Reprezentant Orlen Team pokazał swoją determinację i dobre wyniki w zeszłym roku, gdy startował w hiszpańskiej Formule 4. Ostatecznie zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej tego cyklu. Zebrane wtedy cenne doświadczenie oraz ponad dziesięć lat kariery kartingowej na międzynarodowej scenie to atuty nastolatka z Łodygowic przed startem nowego etapu w jego wyścigowej karierze.

- Testy przedsezonowe były bardzo udane, co daje mi dużo pewności siebie przed moim debiutem - powiedział Kucharczyk. - Oulton Park to wyjątkowy obiekt, na którym pierwszy jeździłem bolidem brytyjskiej F3. Stawia on przed kierowcami spore wyzwania, a nitka toru nie wybacza najmniejszych błędów.

- Jestem pewien, że dzięki wsparciu mojego zespołu Douglas Motorsport, będziemy mogli walczyć o dobre wyniki - dodał. - Chciałbym serdecznie podziękować naszym sponsorom i partnerom: PKN Orlen, Orlen Team, Kistenberg, KSSE oraz iteo. Mam nadzieję, że to będzie udana, wyścigowa Wielkanoc.

Oulton Park to tor o długości 4,307 km, położony w hrabstwie Cheshire w Anglii.

Kalendarz GB3 Championship 2023:

7-10 kwietnia - Oulton Park

6-7 maja - Silverstone

2-4 czerwca - Spa-Francorchamps

17-18 czerwca - Snetterton

29-30 lipca - Silverstone

9-10 września - Brands Hatch

13-15 października - Zandvoort

21-22 października - Donington Park

informacja prasowa

