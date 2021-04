Na ten rajd Tomasz Białkowski i Dariusz Baśkiewicz z Kamena czekali wyjątkowo niecierpliwie, bo właśnie od niego rozpoczną swoją nową przygodę w roli zawodników fabrycznego zespołu Polaris. Ich nowa broń - Polaris RZR PRO XP - została już solidnie przetestowana i udoskonalona, ale dopiero na rajdowych trasach ten pojazd przejdzie swój chrzest bojowy w warunkach rywalizacji.

- My już naprawdę odliczamy godziny! Stęskniliśmy się za rajdami, więc bardzo się cieszymy, że organizatorom Baja Drawsko udało się mimo pandemii i wszystkich obostrzeń doprowadzić ten rajd do skutku. Dla nas będzie to nie tylko pierwszy rajd w sezonie, ale także pierwszy rajd, jaki pojedziemy naszym nowym Polarisem. Prace przy pojeździe, które prowadziliśmy wraz z Polaris Polska, trwały aż do samego końca. Przydała się tu nasza wiedza z dotychczasowych startów, a wszystkie modyfikacje, jakie zaproponowaliśmy zespołowi technicznemu Polaris, zostały wdrożone. Pozostało więc już tylko przetestować pojazd w konfrontacji z innymi zawodnikami, więc nie możemy się już doczekać tego startu! - mówi Tomasz Białkowski.

Co może dziwić, Tomasz Białkowski i Dariusz Baśkiewicz widnieją na liście zgłoszeń do Baja Drawsko jako zawodnicy startujący w grupie Open. Rozwiązanie tej zagadki jest dość proste – zawodnicy Kamena Rally Team planują w trakcie sezonu zmianę pojazdu na najnowszy model Polarisa, a ten jest na tyle świeżym produktem, że nie nadążają za nim regulaminy techniczne. Na dzień dzisiejszy start tym pojazdem możliwy jest więc tylko w ramach grupy Open. Tomasz Białkowski i Dariusz Baśkiewicz postanowili więc od początku sezonu rywalizować w ramach tej grupy, choć ich celem jest przede wszystkim walka w klasyfikacji generalnej. W Baja Drawsko będą mieli bardzo licznych rywali, gdyż do udziału w tym rajdzie zgłosiło się w sumie 38 załóg rywalizujących w Rajdowych Mistrzostwach Polski Samochodów Terenowych. Dodatkowo załoga Kamena Rally Team będzie także w tym sezonie walczyła o punkty w klasyfikacji producenckiej dla Polaris Polska.

- Jesteśmy gotowi do podjęcia rywalizacji - zapewnia Dariusz Baśkiewicz. - Jest to nasz pierwszy sezon w nowym pojeździe, więc jesteśmy podekscytowani. Ten sezon Mistrzostw Polski zapowiada się naprawdę fajnie, choć przykro, że już wypadła z niego druga runda, Baja Europe. Mamy nadzieję, że pozostałe rajdy uda się rozegrać. Przed nami jednak pierwsze starcie i na nim się teraz skupiamy. Trochę nas niepokoją prognozy pogody - śledzimy codziennie mapy pogodowe i wszystko niestety wskazuje na to, że będzie mokro na trasie. Wygląda więc na to, że nasz Polaris przejdzie tu prawdziwy chrzest bojowy - mówi Baśkiewicz.

Tomasz Białkowski i Dariusz Baśkiewicz będą jedynymi reprezentantami fabrycznego zespołu Polaris Racing Team startującymi pojazdem SSV, ale w ramach tego zespołu ścigać się będzie także 6 zawodników na quadach, którzy także w Baja Drawsko zadebiutują na najnowszych modelach pojazdów tej marki. - To będzie naprawdę fajny debiut armii Polarisów! - cieszy się Tomasz Białkowski.