Projekt Grupy Renault będzie oparty na podwoziu Oreca i napędzany silnikiem Alpine opracowanym w bazie w Viry-Chatillon.

Od czasu powrotu Alpine do wyścigów wytrzymałościowych w 2013 roku, z pomocą Signatech, w kategorii LMP2 marka zdobyła dwa tytuły w European Le Mans Series oraz w WEC, a także odniosła trzy zwycięstwa w 24-godzinnym wyścigu Le Mans. W tym roku w Le Mans stanęli na trzecim stopniu podium w kategorii hipersamochodów, wystawiając starszy prototyp LMP1.

Firma zaangażowała się w kategorię hipersamochodów WEC na cztery lata od 2024 roku i dołączy do Acury, Audi, BMW, Cadillaca i Porsche, którzy będą korzystali z globalnej platformy LMDh. Zanim nowy samochód pojawi się w 2024 roku, Alpine i Signatech zamierzają pozostać zaangażowane w WEC i ujawnią swoje plany „w odpowiednim czasie”.

- Program Alpine Endurance podkreśla oddanie i ambicje marki w sportach motorowych - powiedział Laurent Rossi, dyrektor generalny Alpine. - Konkurując zarówno w Formule 1, jak i wyścigach wytrzymałościowych, Alpine będzie jedną z nielicznych marek, obecną w dwóch kluczowych dyscyplinach sportów motorowych.

- Wykorzystamy w pełni możliwości Formuły 1 i wyścigów wytrzymałościowych dzięki synergii technicznej i technologicznej, aby uzyskać przewagę nad prestiżowymi rywalami - przekazał

Philippe Sinault, dyrektor zespołu Signatech Alpine, dodał: - To wielka duma dla firmy Signatech, że została wybrana przez Alpine do współpracy w LMDh. Stanowi to kulminację wspólnego projektu, który rozpoczął się osiem lat temu.

- Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej mamy wielkie ambicje i cieszymy się, że możemy przenieść naszą kooperację na kolejny poziom. Po 32 latach kariery w sportach motorowych, nie mogę się doczekać, aby rzucić wyzwanie najbardziej prestiżowym producentom na naszej planecie, z Alpine, marką pełną pasji, która żyje tylko dla zwycięstwa - oświadczył.