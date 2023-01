W piątek, na dwunastym odcinku specjalnym Dakaru 2023 Cornejo był najszybszy w motocyklowej stawce. Chilijczyk pokonał o 49 sekund Daniela Sandersa i o 1.48 Toby’ego Price’a, nowego lidera rajdu.

Etap liczył 185 kilometrów, a szybka trasa była mieszanką wydm i wyschniętych jezior.

- Cóż, dzisiaj miałem dobry etap, dość solidny - opowiadał Cornejo. - Czułem się całkiem dobrze na mojej Hondzie CRF 450 Rally i starałem się cisnąć jak tylko mogłem. Miałem dużo zabawy na wydmach. Wygrałem etap, a to dobre uczucie, zwłaszcza dla mojej pewności siebie. Nie miało to jednak wpływu na wyniki w generalce, pozostałem na ósmym miejscu. Będę nadal walczył w ostatnich dwóch dniach, ponieważ to jest Dakar i wszystko może się zdarzyć.

Najwyżej sklasyfikowanym w generalce zawodnikiem Monster Energy Honda Team, zespołu wspieranego przez Motul, pozostaje Pablo Quintanilla. Jest czwarty, do czołowej trójki traci dwanaście minut i czternaście sekund.

- Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że etap maratoński pokonaliśmy bez problemów na naszej Hondzie CRF 450 Rally - przekazał Quintanilla. - Przejazd przez Empty Quarter był dość trudny, ale wszystkim nam się to udało. Teren był super ciężki dla maszyn i dla nas. Jesteśmy szczęśliwi, że udało się uporać z kolejnym dniem. Rajd jeszcze nie skończył się i zachowujemy koncentrację.

Jutro na zawodników czeka długa, 520-kilometrowa dojazdówka pomiędzy Shaybah a Al-Hofuf. Odcinek specjalny będzie miał 153 km długości. Wyjazd z Empty Quarter z pewnością będzie decydujący. Będzie to ostatnia szansa na surfowanie po wydmach, a także na walkę o czołowe miejsca w klasyfikacji. Zapowiada się krótka, ale dość intensywna jazda, podczas której ważną rolę może odegrać wytrzymałość fizyczna i mechaniczna.

