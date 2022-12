Nowe Mini dla Przygońskiego i Hołowczyca

Mini JCW Rally Plus bazuje na Mini JCW Rally z napędem na wszystkie koła i dzięki temu w wielu miejscach zachowuje typowy wygląd poprzednika. Widoczne zmiany zewnętrzne to dłuższy i szerszy przód oraz szersze skrzydła. Ponadto inżynierom udało się zoptymalizować aerodynamikę, co poprawiło chłodzenie hamulców i amortyzatorów.

Kategoria T1+ została wprowadzona w 2022 roku i jest mieszanką przepisów dotyczących 4×4 i buggy. Na przykład Mini JCW Rally Plus posiada napęd na wszystkie koła, sparowany z szerszym rozstawem osi, zwiększonym rozmiarem kół i większym skokiem zawieszenia. Możliwość kontrolowania ciśnienia w oponach z kokpitu jest jednak zarezerwowana tylko dla kategorii buggy.

Mini JCW Rally Plus napędzane jest paliwem HVO drugiej generacji. Jest to biodiesel wytwarzany m.in z używanych tłuszczów roślinnych i plastikowych butelek.

31 grudnia 2022 roku Mini JCW Rally Plus będzie świętować swój debiut podczas prologu do Dakaru 2023.

W autach tych podczas 45 edycji maratonu zasiądą Jakub Przygoński i Armand Monleon oraz Sebastien Halpern i Bernardo Graue.

W sezonie 2023 Krzysztof Hołowczyc i Łukasz Kurzeja startując w Pucharze Świata w Rajdach Baja, będą równocześnie pracowali nad dalszym rozwojem pojazdu szykując się do Dakaru 2024.

- Nowe Mini opracowane pod kątem przepisów T1+ jest gotowe. Jestem już po testach, fajnie że dostałem możliwość pełnienia roli kierowcy testowego, więc byłem pierwszym zawodnikiem, który siedział w tym samochodzie - powiedział Przygoński.

- Jest to nowy samochód, nowa konstrukcja. Spełnia nowy regulamin T1+ czyli aut najszybszych i najmocniejszych. Ma napęd 4x4 i większe koła. Waga jednego z 27 kilogramów wzrosła do 52 kg. Dzięki temu może przyjmować dużo większe obciążenia - dodał.

- Sporą zmianą jest to, że będziemy dysponowali teraz dwoma kołami zapasowymi, a nie trzema. Dodatkowo mamy większy skok zawieszenia, dłuższe wahacze, zmieniona jest aerodynamika. Samochód ma dołożone regulaminowe płetwy, które poprawiają też chłodzenie auta, a w tunelu aerodynamicznym pokazały dużo lepsze sprawowanie się pojazdu - poinformował.

- To będzie nasza broń na Dakar, którego już nie mogę się doczekać, bo po dniach testowych samochód zapowiada się bardzo dobrze i jest mocny. Zobaczymy jak będzie sprawował się w stosunku do reszty stawki. Na pewno konkurencja jest potężna, bo w zespole Audi mamy Carlosa Sainza czy Stephana Peterhansela, w Prodrive są Sebastien Loeb, Orlando Terranowa i Guerlain Chicherit, a w ekipie Toyoty są Naseer Al-Attiyah, Giniel de Villiers, Henk Lategan, a w X-Raidzie w samochodzie 4x4 będę jechał ja i Sebastien Halpern. Walka w Dakarze będzie mocna - podsumował.

Galeria zdjęć: Mini JCW Rally Plus

Mini JCW Rally Plus 1 / 5 Autor zdjęcia: X-Raid Team Mini JCW Rally Plus 2 / 5 Autor zdjęcia: X-Raid Team Mini JCW Rally Plus 3 / 5 Autor zdjęcia: X-Raid Team Mini JCW Rally Plus 4 / 5 Autor zdjęcia: X-Raid Team Mini JCW Rally Plus 5 / 5 Autor zdjęcia: X-Raid Team