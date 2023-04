Początek tegorocznych mistrzostw był dość rozczarowujący dla zespołu AlphaTauri. AT04 nie okazał się oczekiwanym krokiem naprzód w porównaniu do poprzedniej konstrukcji, mimo że w pierwszych dwóch wyścigach Yuki Tsunoda zbliżył się do strefy punktowej.

W międzyczasie zespół musiał także uporać się z plotkami o możliwej sprzedaży, którym później zaprzeczył szef stajni sponsorowanej przez PKN Orlen - Franz Tost, poprzez krótki, oficjalny komunikat prasowy. Następnie jego słowa potwierdził Helmut Marko, doradca Red Bulla ds. sportów motorowych, austriackiej firmy, która jest właścicielem stajni z Faenzy.

Tymczasem inżynierowie juniorskiej ekipy Red Bulla, kierowani przez dyrektora technicznego Jody’ego Eggintona, nie szczędzili wysiłków przy opracowaniu pierwszego pakietu aktualizacji, po zweryfikowaniu problematycznych obszarów bolidu.

Podczas Grand Prix Australii samochody Yukiego Tsunody i Nycka de Vriesa otrzymały nową podłogę zaprojektowaną pod kątem poprawienia osiągów AT04 w wolnych zakrętach.

Jednak nie od razu sprawy potoczyły się najlepiej. Tsunoda uszkodził nowy komponent już w piątek po zaliczeniu wycieczki poza tor i tym samym to na Holendra spadł ciężar pracy w kontekście oceny ulepszeń.

Porównywał nową i starą podłogę nawet podczas kwalifikacji. W Q1 podążał z poprzednią, podczas gdy w Q2 skorzystał już z najświeższej specyfikacji.

- Zdecydowanie nam to pomogło - przyznał de Vries po kwalifikacjach. - Środek stawki jest jednak bardzo wyrównany i układ sił potrafi zmienić się szybko. W każdym razie z nową podłogą było trochę lepiej, co jest zachęcające. Wciąż jednak musimy cisnąć chcąc dostać się do pierwszej dziesiątki.

- Na tym torze nie ma wielu wolnych zakrętów, ale i tak musimy rozwijać cały samochód i ciężko nad tym pracujemy. Wszystkie małe modernizacje w jakimś stopniu pomagają. Najdrobniejsze szczegóły potrafią zrobić różnicę. W czasówe np. korzystaliśmy z dwóch różnych podłóg, ponieważ uznaliśmy za interesujące takie porównanie - dodał.

Do tematu zastosowanych aktualizacji w Grand Prix Australii odniósł się wspomniany Egginton.

- Oczywiście jak najlepsza wydajność aerodynamiczna przy niskich prędkościach jest celem każdego zespołu. My akurat nie sprostaliśmy temu przed sezonem - przyznał Egginton.

- Aktualizacja, którą teraz wprowadziliśmy, ma na celu poprawę stabilności bolidu przy wchodzeniu w wolny zakręt tak, aby kierowcy mogli mocniej przycisnąć na wyjściu z łuku - kontynuował. - Rzecz jasna jeden komponent, jedna poprawka, nie rozwiążą problemu. To dopiero pierwszy krok.

- Nowa podłoga spełniła oczekiwania. Jesteśmy dość zadowoleni z poprawy osiągów bolidu. Stanowi dobrą podstawę na przyszłość. Jak wspomniałem, to dopiero pierwszy krok. Mamy do zrobienia o wiele więcej - podkreślił.

Minionej niedzieli Tsunoda zapewnił AlphaTauri pierwszy punkt w tegorocznych mistrzostwach. Wyścig w Melbourne zakończył na dziesiątym miejscu. Do mety toru AlbertPark nie dotarł de Vries. Podczas ostatniego restartu w tył jego samochodu wjechał Logan Sargeant.

