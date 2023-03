Kanadyjczyk swoje obowiązki zacznie pełnić 1 kwietnia. Brousseau przychodzi do F1 „z zewnątrz”. Przez 26 lat realizował się zawodowo w przemyśle lotniczym, pracując dla Pratt & Whitney - producenta silników odrzutowych. Stopniowo piął się w hierarchii, osiągając stanowiska kierownicze.

- Nie ma lepszego uczucia niż nowa podróż i dążenie do spełnienia marzeń - powiedział Brousseau. - To był fascynujący początek sezonu i nie mogę się już doczekać dołączenia do zespołu z takim dziedzictwem w Formule 1.

- Z przyjemnością rozpocznę pracę i przyczynię się do budowania przyszłości wraz ze wszystkimi w Williams Racing.

Dołączenie Brousseau to część restrukturyzacji, która nastąpiła w Williamsie po rozczarowującym sezonie 2022. Z Grove odeszli Jost Capito, pełniący obowiązki dyrektora generalnego i szefa ekipy, Francois-Xavier Demaison, czyli dyrektor techniczny, oraz David Wheater, szef działu aerodynamiki.

Wbrew oczekiwaniom Williams nieźle rozpoczął sezon. W Grand Prix Bahrajnu Alex Albon zdobył punkt za dziesiąte miejsce. Debiutant Logan Sargeant uplasował się na dwunastej pozycji.

