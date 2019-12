Ocon cieszy się z powrotu

Francuz w przyszłym roku będzie bronił barw francuskiej marki, gdzie zastąpi Nico Hulkenberga. W 2018 roku startował jako kierowca Force India i Racing Point, a miniony sezon spędził jako kierowca testowy Mercedesa.

- Powrót daje fantastyczne uczucia. Byłem dzisiaj bardzo podekscytowany. Czekałem na to od miesięcy i wreszcie się stało. To było dobre pierwsze wrażenie. Zespół przywitał mnie bardzo ciepło, co zawsze jest bardzo satysfakcjonujące. Widząc stare i nowe twarze, czułem się świetnie. Pracowaliśmy nad wszystkimi drobnymi szczegółami, a po południu zacząłem zbliżać się do limitu, więc jest dobrze - mówił Ocon.

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S. 19 Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

- Moim głównym celem było odzyskanie prędkości. Oczywiście minęło trochę czasu od moich ostatnich jazd. Zanim zabraliśmy się do pracy, skoncentrowaliśmy się na dużych rzeczach, by przejść do szczegółów. Staraliśmy się znaleźć sensowną pozycję w aucie, a gdy to się udało, musiałem wyczuć samochód i nowe opony. W tym aucie mam lepszą pozycję [niż w Mercedesie-red.], ponieważ jest więcej miejsca. Oczywiście Nico i Daniel są wyżsi od Valtteriego i Lewisa. Samo poznawanie wszystkich i praca z nowymi ludźmi to zupełnie coś innego. Myślę, że wszystkim nam zajmie trochę czasu, by doskonale się rozumieć. Pierwszego dnia zawsze jest wiele do powiedzenia, więc to najbardziej skomplikowany i wymagający dzień - dodał.

Ocon zaliczył dziś 77 okrążeń i jest przekonany, że ma silną bazę przed powrotem na tor jutro: - Miałem dobre wyczucie. Oczywiście zawsze można wiele poprawić. Również silnik jest dla mnie nowy i miałem dobrą moc. Nad balansem zawsze można popracować. Myślę, że mamy solidną bazę, którą możemy rozbudować jutro. Mógłbym nadal opowiadać, ale muszę się porządnie wyspać i wrócić do pracy.