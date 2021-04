Po zwolnieniu z Racing Point przyszłość Pereza w F1 przez długi czas pozostawała niepewna. Ostatecznie trafił on do Red Bull Racing, gdzie zastąpił Alexa Albona.

Podczas inauguracji sezonu w Bahrajnie Perez nie wyszedł z Q2 i ruszał z jedenastej pozycji. Z kolei w Imoli błysnął w kwalifikacjach, uzyskując drugie pole startowe. W wyścigu miał szansę na podium, jednak błąd i wycieczka w żwir kosztowały go miejsce w punktowanej dziesiątce.

Meksykanin podkreśla, że cieszy go przede wszystkim szybkie przystosowanie się do nowego środowiska i innego samochodu.

- Jestem zadowolony ze swoich postępów, zwłaszcza po kwalifikacjach w Imoli - powiedział Perez. - Pojawiło się nawet zaskoczenie, że udało mi się być tak szybkim podczas swojego drugiego weekendu w Red Bullu. Wydobyłem bardzo dużo z samochodu w krótkim czasie.

- Dostosowanie się do zupełnie innego samochodu i zmiana stylu jazdy dały mi dużo pewności. Zrozumienie bolidu to podstawowy pozytyw.

Perez nie ma wątpliwości, że czas spędzony w samochodzie pozwoli na coraz lepszą integrację z RB16B.

- Wszystko zależy od czasu spędzonego w samochodzie. Oczywiście, im więcej pracujesz, tym więcej się uczysz. Analizuję więc, robię notatki, rozmawiam z inżynierami i oglądam nagrania.

- W przypadku każdego, kto zmienił zespół, wymaga to trochę czasu. Choć wszyscy są dobrzy i szybcy, jest to proces, przez który trzeba przejść i którego trzeba przestrzegać, by wszystko przyszło naturalnie. Mam nadzieję, że uda mi się to osiągnąć w pierwszych wyścigach sezonu.

Kolejny występ w barwach Red Bull Racing Sergio Perez zaliczy już w najbliższy weekend w Portugalii.

