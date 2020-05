Kanadyjczyk przyznał, że to było „naprawdę dziwne” kiedy udał się do Australii na swój pierwszy wyścig w F1, a grand prix z powodu koronawirusa zostało anulowane w ostatniej chwili.

- Na początku nie wiedzieliśmy co robić, więc wróciłem do Kanady. Myślałem, że potrwa to zaledwie kilka tygodni, ale wciąż tu jestem i przed nami jeszcze trochę dni, zanim będę mógł wrócić do Wielkiej Brytanii by wznowić pracę w Williamsie - powiedział Latifi dla La Presse.

24-latek chcąc zachować w obecnym czasie jakikolwiek kontakt z wyścigami, bierze udział w simracingu.

- Mój trener powiedział mi, że to dobry sposób na symulację wyścigów pod względem mentalnym - kontynuował. - Dołączyli do tego również inni kierowcy. Słyszałem, że wielu ćwiczy też offline, aby być konkurencyjnym, gdy wrócimy do akcji.

Podobnie jak inni pragnie, aby realna rywalizacja została wznowiona.

- Mówi się o wyścigach w Austrii na początku lipca, ale nie wiemy zbyt wiele o pozostałej części sezonu - powiedział. - Słyszałem natomiast, że jest szansa na GP Kanady wczesną jesienią. Byłoby inaczej niż latem, ale nie martwię się o pogodę.

Chce oczywiście dowiedzieć się, że czy ostatnie przygotowania Williamsa do mistrzostw nieco odciągnęły ich od ostatniego rzędu w stawce F1.

- To prawda, że od pierwszych okrążeń w lutym zauważyliśmy znacznie lepsze reakcje samochodu i jesteśmy bliżej zespołów ze środka stawki - uznał. - Wszyscy ciężko pracowali nad skorygowaniem tej sytuacji, a wyniki wyraźnie są pozytywne.

- Byliśmy zaledwie kilka godzin od sprawdzenia tego w Melbourne. Teraz poczekamy na odpowiedź jeszcze kilka miesięcy - zakończył.