Znów Fourmaux

Narodowy Rajd Hivernal du Devoluy 2025 po raz kolejny znalazł się na celowniku fabrycznych ekip, które w ramach przygotowań do Rajdu Monte Carlo 2026 posłały w bój swoich kierowców.

Swoją doskonałą dyspozycję potwierdziła fabryczna załoga Hyundaia, Fourmaux i Coria, zwycięzcy z 2024 roku, który wygrali sześć z dwunastu odcinków specjalnych i cały rajd.

Zwycięstwo Francuzów nie podlegało wątpliwości, ale tym razem mieli bardziej utrudnione zadanie ponieważ Toyota oddelegowała w rejon Gap tegorocznych mistrzów WRC2, Olivera Solberga i Elliotta Edmondsona, którzy po raz pierwszy na asfalcie spróbowali swoich sił w GR Yarisie Rally1.

Fourmaux wygrał pierwsze trzy z czterech sobotnich odcinków specjalnych i wypracował sobie ponad 20 sekund przewagi nad Szwedem. W niedzielę i20 N Rally1 było szybsze tylko na dwóch próbach od Toyoty debiutantów, ale i tak jako pierwsze wjechało na rampę mety w La Joue du Loup.

Zaraz po ceremonii mety Fourmaux i Coria szybko opuścili region Alp Wysokich, aby wsiąść do samolotu i udać się do Finlandii w celu kontynuowania testów przed rozpoczęciem kolejnego sezonu. Zanim to nastąpiło wyrazili wdzięczność Jeanowi-Jacques'owi Marcelinowi, prezesowi Hautes-Alpes Automobile Sports Association za umożliwienie startu.

- Byli zachwyceni, widząc tak wielu dopingujących ich kibiców, stojących wzdłuż oesów. Nawet ojciec Olivera (mistrz świata z 2003 roku, Petter Solberg, powiedział, że jest pod wrażeniem naszej imprezy – przekazał w niedzielny wieczór organizator.

Trzecie miejsce zajęli Hayden Paddon i Jack Morton. Nowozelandczyk podpisał niedawno kontrakt z Hyundaiem na sezon WRC 2026 i będzie dzielił trzeci samochód z Esapekką Lappim i Danim Sordo.

We Francji dwukrotny mistrz Europy pojawił się za kierownicą i20 N Rally2 i po raz pierwszy od 2017 roku miał okazję doświadczyć typowych warunków Rajdu Monte Carlo, jednocześnie zapoznając się z oponami Hankook.

Paddon okazał się wyraźnie lepszy od rywali, finiszując przed Mattoo Chatillonem i Mexence Cornuau w Skodzie Fabii RS Rally2, który również przygotowywał się do nowego sezonu WRC.

W narodowej klasie francuskiej od startu do mety dominował wracający za kierownicę Subaru Imprezy Grupy A Thibaut Poizot i Gabriel Durand.

Inaugurujący sezon WRC 2026 Rajd Monte Carlo zostanie rozegrany w dniach 22-25 stycznia.

Oglądaj: Rallye Hivernal du Devoluy 2025