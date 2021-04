Chris Ingram, zdobywca tytułu w FIA ERC 2019 potwierdził tegoroczne starty w mistrzostwach świata. Zaliczy pełny program w WRC3. Brytyjczyk wsiądzie za kierownicę Skody Fabii Rally2 evo, którą podstawi SXM Competition. Jego pilotem będzie Ross Whittock.

- Miałem po drodze kilka trudnych momentów, chcąc zajść tak daleko, ale teraz to jest wyjątkowe uczucie, kiedy mogę powiedzieć, że jestem kierowcą w mistrzostwach świata - oświadczył Ingram.

- Zdobycie mistrzostwa Europy w 2019 roku otworzyło mi wiele drzwi i naprawdę byłem bliski dobrego programu na sezon 2020 - kontynuował. - Pandemia jednak wszystko zablokowała, ale nigdy się nie poddałem i nigdy nie przestałem wierzyć, że moje marzenie się spełni. Cieszę się z otrzymanej szansy.

- To dwuletni program. Muszę też być świadomy faktu, że minęło prawie osiemnaście miesięcy, kiedy ostatnio jeździłem samochodem rajdowym tej klasy. Będę budował pewność siebie, uczył się rajdów i adaptował do mistrzostw, bo to największa rzecz, jaką kiedykolwiek zrobiłem. Mistrzostwa świata to kolejny poziom - zakończył.

Sezon rozpocznie od startu w Rajdzie Chorwacji, który odbędzie się w dniach 23-25 kwietnia.