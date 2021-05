Czwarty triumf Evansa w Rajdowych Mistrzostwach Świata, pierwszy w tym roku, pozwolił mu awansować na drugie miejsce w klasyfikacji sezonu 2021.

Finałowy dzień Rajdu Portugalii Elfyn Evans i Scott Martin rozpoczęli na prowadzeniu, z przewagą 10,7s nad załogą Hyundaia, Danim Sordo i Borja Rozadą. Wygrywając trzy z sześciu niedzielnych odcinków specjalnych, powiększyli tę różnicę do prawie trzydziestu sekund.

Zwycięstwo w pierwszej szutrowej rundzie WRC 2021 jest dla Evansa doskonałym wzmocnieniem po tym, jak w zeszłym miesiącu w Rajdzie Chorwacji, po błędzie w ostatnim zakręcie, na ostatnim oesie, przegrał rywalizację o wygraną z kolegą zespołowym, Sebastienem Ogierem.

Szef zespołu - Jari-Matti Latvala powiedział, że niedawne rozczarowanie, jak i podobne epizody, tylko wzmacniają determinację Walijczyka.

- To niesamowite, naprawdę cieszę z Elfyna - powiedział Latvala. - Kilka razy zdarzało mu się przegrywać bardzo wyrównane pojedynki, jak w Chorwacji, gdy stracił zwycięstwo na ostatnim oesie.

- To jednak jeszcze bardziej motywuje go do walki i utrzymania regularności przez cały weekend - kontynuował. - Ok, był jeden kierowca, który jechał trochę szybciej, Ott Tanak, ale jak wiadomo, ważna jest też konsekwencja. Trzeba ukończyć rajd, aby odebrać trofeum. Bardzo się cieszę.

Sam Evans przyznał po Power Stage, że konkurencyje osiągi „przyszły w dobrym momencie” dla niego.

- Oczywiście to fantastyczny wynik - powiedział Evans. - Nie wszystko poszło gładko w ten weekend i może nie byliśmy najszybszą załogą, ale i tak mieliśmy dobre tempo i równie osiągi.

- W Chorwacji przegrana była dość bolesna, więc cieszę się z przypieczętowania tego zwycięstwa - dodał.

Miniony weekend w Portugalii był bardzo pomyślny dla Toyoty. Sebastien Ogier (trzeci stopień podium) i Elfyn Evans zajmują dwa pierwsze miejsca w klasyfikacji mistrzostw. Przed Rajdem Sardynii dzielą ich tylko dwa punkty.

Junior japońskiego producenta - Takamoto Katsuta, pilotowany przez Daniela Barritta był czwarty, co stanowi jego najlepszy wynik w dotychczasowej karierze, a należy zaznaczyć, że na portugalskich oesach jego Yaris WRC nie był wyposażony w najnowszy silnik i pakiet aktualizacji aerodynamiki.

W walce producentów Toyota prowadzi z 37 punktami przewagi nad Hyundaiem.

- Ogólnie rzecz biorąc zespół wykonał naprawę dobrą robotę przez cały weekend. Z tej pracy można wynieść wiele pozytywnych rzeczy. Seb dzięki trzeciej pozycji zapewnił nam wspaniałą ilość punktów do klasyfikacji mistrzostw. Do tego Katamoto zdobył swój najlepszy wynik, finiszując na czwartej pozycji - zakończył.

