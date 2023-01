Dziewięciokrotny rajdowy mistrz świata, pilotowany przez Fabiana Lurquina, był w gronie faworytów tegorocznej edycji maratonu. W swoim siódmym starcie Loeb chciał wreszcie wygrać.

Nadzieje z tym związane stracił już jednak trzeciego dnia rywalizacji. Podczas drugiego etapu trzykrotnie łapał kapcie i musiał czekać na pomoc serwisu. Strata sięgnęła prawie 1,5 godziny. Kolejnego dnia urosła o kolejne 30 minut, gdy Hunter zatrzymał się z usterką. Koszmarną serię dopełniło dachowanie w końcówce piątego etapu.

Zła passa odwróciła w drugim tygodniu maratonu, choć jeszcze przed dniem odpoczynku w Rijadzie Loeb i Lurquin wygrali ósmy etap. Później nie było na nich mocnych na kolejnych pięciu odcinkach specjalnych. Sześć zwycięstw z rzędu to nowy rekord Dakaru. Poprzedni - należący do Ariego Vatanena i Bruno Berglunda - przetrwał ponad 30 lat. Z czternastu etapów plus prolog Loeb i Lurquin byli najszybsi na siedmiu.

Pogoń za czołówką zaowocowała drugim miejscem w końcowej tabeli. Dla Loeba to już trzeci taki wynik. Za zwycięzcami dojeżdżał także w 2017 i 2022 roku.

- Po początku, jaki mieliśmy, trudno było mieć nadzieje na coś lepszego - powiedział Loeb. - Jeśli chodzi o regularność, Nasser był nie do pokonania. Nie popełnił żadnego błędu.

- Musimy być zadowoleni, z tego co się udało. To był udany powrót. Świetna druga część rajdu. Po raz trzeci jesteśmy na drugim miejscu. Miło by było w końcu wygrać. Po tych stratach na początku możemy się jednak tylko cieszyć. W trakcie ostatniego tygodnia codziennie mieliśmy najlepsze czasy, więc było naprawdę dobrze.

- Trudno było sobie wyobrazić taki wynik, gdy po trzecim etapie byliśmy prawie 2 godziny z tyłu. Jednak przez pozostałe 3500 kilometrów daliśmy z siebie wszystko. Fabian spisał się fenomenalnie, jeśli chodzi o nawigację, BRX dostarczył samochód ze świetnymi osiągami, a ja atakowałem jak w WRC.

Loeb już ma w głowie kolejną edycję Dakaru i zapewnia, że nie zamierza ustawać w wysiłkach, by w końcu wygrać słynny maraton.

- To trzecie drugie miejsce, ale z pewnością najlepsze z tymi siedmioma etapowymi zwycięstwami - sześcioma z rzędu - i rekordem przejętym od Ariego Vatanena.

- Jednak nigdy nie zadowalałem się srebrnym medalem. Wrócę jeszcze silniejszy.

