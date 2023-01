Po dniu odpoczynku spędzonym w Rijadzie, uczestnicy ruszyli ze stolicy Arabii Saudyjskiej w dalszą drogę. We wtorek czekał na nich blisko 360-kilometrowy odcinek, pełny mokrego szutru i piasku.

Loeb i Lurquin prowadzenie objęli już na pierwszym punkcie pomiarowym i jedynie na 123 kilometrze na chwilę je oddali. Później BRX Hunter najszybciej przemierzał trasę i zameldował się na mecie z najlepszym czasem. Dla Loeba i Lurquina to trzecie etapowe zwycięstwo w tegorocznej edycji maratonu, które wobec problemów konkurencji dało im awans na najniższy stopień podium.

Dziewięciokrotnego rajdowego mistrza świata próbowali ścigać Vaidotas Zala i Paulo Fiuza. Załoga kolejnego Huntera na krótko wyszła na prowadzenie, ale Loeb i Lurquin wyraźnie przyspieszyli w końcówce. Różnica na mecie na korzyść fabrycznej załogi wyniosła nieco ponad 3 minuty, ale zmniejszona została do 57 sekund po tym, jak zwycięzcy próby ukarani zostali doliczeniem 2 minut i 10 sekund za późny przyjazd na start.

Oesowe podium skompletowali Guerlain Chicherit i Alexandre Winocq [+2.08] i tym samym Huntery zaliczyły triplet. Załoga wspierana przez Motul walczyła przede wszystkim z Mattiasem Ekstromem i Emilem Bergkvistem [+5.11], ale udaną końcówką - i pomimo 10-sekundowej kary - obroniła miejsce w trójce.

Piątkę zamknęli Romain Dumas i Max Delfino [+7.38]. Na próbie szybsi byli Kuba Przygoński i Armand Monleon, ale polsko-hiszpański duet otrzymał 2 minuty kary i spadł na szóstą pozycję [+8.33]. Siódmą zajęli Giniel de Villiers i Dennis Murphy [+8.55]. W wewnętrznym pojedynku pomiędzy załogami Toyota Gazoo Racing zawodnicy z RPA o 3 sekundy pokonali liderów rajdu: Nassera Al-Attiyaha i Mathieu Baumela.

Miejsca w dziesiątce wzięli jeszcze Sebastian Halpern i Bernardo Graue [+10.08] oraz Lucas Moraes i Timo Gottschalk [+10.33].

Już na początku oesu dachowali Carlos Sainz i Lucas Cruz. El Matador uskarżał się na ból w klatce piersiowej i helikopter miał go zabrać do szpitala na dokładne badania. W trakcie lotu Hiszpan zmienił jednak zdanie i nakazał odstawić się na miejsce kraksy. Do uszkodzonego Audi dotarła już ciężarówka serwisowa.

Z kolei problemy techniczne spowolniły Henka Lategana i Bretta Cummingsa, którzy przed etapem zajmowali drugą pozycję w rajdzie. Hilux stanął na 18 kilometrze próby. Pomocy udzielili Yazeed Al-Rajhi i Dirk von Zitzewitz, ale strata na mecie przekroczyła 50 minut i oznaczała spadek z podium.

Po 9 etapach na czele pozostają Al-Attityah i Baumel. Na drugą pozycję awansowali Moraes i Gottschalk [+1:21.57]. W trójce są Loeb i Lurquin [+1:43.08], a wypadli z niej Lategan i Cummings [+1:46.23].

Wyniki - Etap 9 [358 km]:

1. Sebastien Loeb Fabian Lurquin BRX Hunter T1+ 3:07.24

2. Vaidotas Zala Paulo Fiuza Hunter +57 s

3. Guerlain Chicherit Alexandre Winocq Hunter +2.08

4. Mattias Ekström Emil Bergkvist Audi RS Q e-tron E2 +5.11

5. Romain Dumas Max Delfino Toyota Hilux +7.38

6. Jakub Przygoński Armand Monleon Mini John Cooper Works Plus +8.23

7. Giniel De Villiers Dennis Murphy Toyota GR DKR Hilux +8.55

8. Nasser Al-Attiyah Mathieu Baumel Toyota GR DKR Hilux +8.58

9. Sebastian Halpern Bernardo Graue Mini John Cooper Works Plus +10.08

10. Lucas Moraes Timo Gottschalk Toyota Hilux +10.33

Po etapie: 1. Al-Attiyah, 2. Moraes +1:21.57,3. Loeb +1:43.08, 4. Lategan +1:46.23, 5. De Villiers +2:04.17, 6. Dumas +2:25.51, 7. Prokop +2:45.36, 8. Baragwanath +2:48.06, 9. Wei Han +3:32.15, 10. Yacopini +3:52.52, ... 32. Przygoński +7:15.34

