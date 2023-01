Bottas na koniec 2021 roku rozstał się z Mercedesem po pięciu sezonach współpracy. Fin związał się z Alfą Romeo wieloletnim kontraktem, a udana pierwsza połowa kampanii dała ekipie szóste miejsce w tabeli konstruktorów.

Bottas wielokrotnie podkreślał, że dobrze czuje się w Hinwil. Cenił sobie zwłaszcza dłuższą umowę. Za każdym razem, czy to w Williamsie, czy Mercedesie posiadał roczny kontrakt, stopniowo przedłużany o kolejne dwanaście miesięcy.

Dlatego też 33-letni zwycięzca dziesięciu wyścigów w F1 zamierza wkrótce porozmawiać z włodarzami zespołu na temat przyszłości, upewniając się, iż pozytywna stabilizacja zostanie zachowana. Sauber po nadchodzącym sezonie kończy współpracę z Alfą Romeo i czeka na zaangażowanie Audi, które zapowiedziało dołączenie do F1 w 2026 roku.

- Byłem w takiej sytuacji już wiele razy i rozpraszało to moją uwagę - powiedział Bottas o rocznych kontraktach w rozmowie z Motorsport.com. - Na pewno będzie to więc jeden z punktów rozmów. Mam nadzieję, że dojdzie do tego już na początku roku.

- Po ostatnich 10 latach niepewności liczy się dla mnie stabilizacja.

Omawiając zaangażowanie Audi, dodał: - To świetna szansa dla zespołu. Przyniesie zarówno stabilizację, jak i coś nowego. Jednak od czasu ogłoszenia ludzie trochę mniej o tym mówią. W 2023 jeszcze nic się nie zmieni.

- Nadal jesteśmy Alfą Romeo. Pewnie dopiero w kolejnym roku coś się zacznie dziać. Teraz wszystko jest po staremu i każdy koncentruje się na swojej pracy.

Bottas zdobył w minionym sezonie 49 punktów i zwłaszcza w pierwszym półroczu miał sporo frajdy, a C42 był jednym z lepszych samochodów środka stawki.

- Obserwowanie radości w zespole, kiedy regularnie zdobywasz punkty, jest satysfakcjonujące i podnosi na duchu. To nie jest coś, do czego zespół był przyzwyczajony. Miło być tego częścią. Już nie mogę doczekać się nowego samochodu.