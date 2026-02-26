Pirelli ogłosiło, że Isola rezygnuje ze stanowiska szefa działu sportów motorowych. Włoch pełnił funkcję kierownika programu Formuły 1 w Pirelli od 2017 roku, kiedy przejął to stanowisko po Paulu Hemberym.

W 2021 roku został dyrektorem ds. sportów motorowych włoskiego producenta. Jednak w przededniu sezonu 2026 Pirelli ogłosiło, że Isola będzie sprawował swoją rolę do 1 lipca tego roku. Jego następcą został Dario Marrafuschi.

- Pirelli ogłasza, że ​​z dniem 1 marca Dario Marrafuschi obejmie stanowisko szefa działu sportów motorowych w Pirelli, zastępując Mario Isolę, który do 1 lipca będzie zapewniał wsparcie, aby móc płynne i efektywne przekazać swoje obowiązki – oświadczyło Pirelli.

- Pragniemy podziękować Isoli za poświęcenie i ogromną pasję, z jaką wykonywał swoją pracę, która przyczyniła się do rozwoju działu sportów motorowych na przestrzeni lat.

Marrafuschi dołączył do Pirelli w 2008 roku i wcześniej pracował w dziale badań i rozwoju Formuły 1 Pirelli. Ostatnio kierował działem rozwoju opon drogowych Pirelli.

Mario Isola, Director of Pirelli F1, Max Verstappen, Red Bull Racing Autor zdjęcia: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Podobnie jak Isola, Marrafuschi będzie podlegał Giovanniemu Tronchettiemu Proverze, wiceprezesowi wykonawczemu ds. zrównoważonego rozwoju, nowej mobilności i sportów motorowych.

Motorsport.com dowiedział się, że Isola obejmie stanowisko dyrektora generalnego ACI Sport, zastępując ustępującego Marco Rogano.

Czytaj również: Formuła 1 Ferrari kręci skrzydłem