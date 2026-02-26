Przejdź do głównej treści
Formuła 1

Pirelli bez Isoli

Mario Isola, wieloletni szef działu sportów motorowych i Formuły 1 w Pirelli, opuści szeregi włoskiego producenta jeszcze w tym roku.

Piotr Furman Filip Cleeren
Opublikowano:
Mario Isola, Racing Manager, Pirelli Motorsport

Mario Isola, Racing Manager, Pirelli Motorsport

Autor zdjęcia: Simon Galloway / Motorsport Images

Pirelli ogłosiło, że Isola rezygnuje ze stanowiska szefa działu sportów motorowych. Włoch pełnił funkcję kierownika programu Formuły 1 w Pirelli od 2017 roku, kiedy przejął to stanowisko po Paulu Hemberym.

W 2021 roku został dyrektorem ds. sportów motorowych włoskiego producenta. Jednak w przededniu sezonu 2026 Pirelli ogłosiło, że Isola będzie sprawował swoją rolę do 1 lipca tego roku. Jego następcą został Dario Marrafuschi.

- Pirelli ogłasza, że ​​z dniem 1 marca Dario Marrafuschi obejmie stanowisko szefa działu sportów motorowych w Pirelli, zastępując Mario Isolę, który do 1 lipca będzie zapewniał wsparcie, aby móc płynne i efektywne przekazać swoje obowiązki – oświadczyło Pirelli.

- Pragniemy podziękować Isoli za poświęcenie i ogromną pasję, z jaką wykonywał swoją pracę, która przyczyniła się do rozwoju działu sportów motorowych na przestrzeni lat.

Marrafuschi dołączył do Pirelli w 2008 roku i wcześniej pracował w dziale badań i rozwoju Formuły 1 Pirelli. Ostatnio kierował działem rozwoju opon drogowych Pirelli.

Mario Isola, Director of Pirelli F1, Max Verstappen, Red Bull Racing

Mario Isola, Director of Pirelli F1, Max Verstappen, Red Bull Racing

Autor zdjęcia: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Podobnie jak Isola, Marrafuschi będzie podlegał Giovanniemu Tronchettiemu Proverze, wiceprezesowi wykonawczemu ds. zrównoważonego rozwoju, nowej mobilności i sportów motorowych.

Motorsport.com dowiedział się, że Isola obejmie stanowisko dyrektora generalnego ACI Sport, zastępując ustępującego Marco Rogano.

Piotr Furman

