Pirelli bez Isoli
Mario Isola, wieloletni szef działu sportów motorowych i Formuły 1 w Pirelli, opuści szeregi włoskiego producenta jeszcze w tym roku.
Mario Isola, Racing Manager, Pirelli Motorsport
Autor zdjęcia: Simon Galloway / Motorsport Images
Pirelli ogłosiło, że Isola rezygnuje ze stanowiska szefa działu sportów motorowych. Włoch pełnił funkcję kierownika programu Formuły 1 w Pirelli od 2017 roku, kiedy przejął to stanowisko po Paulu Hemberym.
W 2021 roku został dyrektorem ds. sportów motorowych włoskiego producenta. Jednak w przededniu sezonu 2026 Pirelli ogłosiło, że Isola będzie sprawował swoją rolę do 1 lipca tego roku. Jego następcą został Dario Marrafuschi.
- Pirelli ogłasza, że z dniem 1 marca Dario Marrafuschi obejmie stanowisko szefa działu sportów motorowych w Pirelli, zastępując Mario Isolę, który do 1 lipca będzie zapewniał wsparcie, aby móc płynne i efektywne przekazać swoje obowiązki – oświadczyło Pirelli.
- Pragniemy podziękować Isoli za poświęcenie i ogromną pasję, z jaką wykonywał swoją pracę, która przyczyniła się do rozwoju działu sportów motorowych na przestrzeni lat.
Marrafuschi dołączył do Pirelli w 2008 roku i wcześniej pracował w dziale badań i rozwoju Formuły 1 Pirelli. Ostatnio kierował działem rozwoju opon drogowych Pirelli.
Mario Isola, Director of Pirelli F1, Max Verstappen, Red Bull Racing
Autor zdjęcia: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Podobnie jak Isola, Marrafuschi będzie podlegał Giovanniemu Tronchettiemu Proverze, wiceprezesowi wykonawczemu ds. zrównoważonego rozwoju, nowej mobilności i sportów motorowych.
Motorsport.com dowiedział się, że Isola obejmie stanowisko dyrektora generalnego ACI Sport, zastępując ustępującego Marco Rogano.
Udostępnij lub zapisz ten artykuł
Najnowsze wiadomości
Pierwsze przymiarki Bottasa
Perez nie oszczędza Red Bulla
Verstappen odda numer
Koniec ery Marko
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.
Najciekawsze komentarze