Rozczarowany Leclerc

Tydzień temu Leclerc zakwalifikował się z czwartym czasem do Grand Prix Portugalii i ukończył rywalizację w Portimão na tym samym miejscu. Monakijczyk chwalił zmiany wprowadzone w SF1000, przyznając, iż samochód jest tak dobry, jak jeszcze nigdy w tym sezonie.

Na Autodromo Enzo e Dino Ferrari nie poszło 23-latkowi tak dobrze. Leclerc awansował do Q3 - w przeciwieństwie do zespołowego kolegi, Sebastiana Vettela - ale w decydujących dwunastu minutach wykręcił siódmy rezultat. Strata do czwartego, Pierre’a Gasly’ego wyniosła jedynie 0,114 s.

- Prawdopodobnie spodziewaliśmy się czegoś więcej, ale P7 to widocznie maksimum co mogliśmy dziś zrobić. Wszyscy są blisko - powiedział Leclerc. - Patrząc na Q3, nie jestem zbyt zadowolony z mojego okrążenia i sposobu jazdy, ale takie jest życie.

- Spoglądając na różnicę między mną i Gaslym, można być rozczarowanym, ale on spisał się znakomicie. Złożył świetne okrążenie, a ja nie, więc miejmy nadzieję, że jutro będzie lepszy dzień.

Vettel po raz dziewiąty z rzędu nie zdołał awansować do Q3. Gorszy w drugiej części czasówki był od Niemca jedynie Lance Stroll.

- Czułem się nieźle - powiedział Vettel. - Wydaje mi się, że miałem przyzwoitą sesję, ale oczywiście nie jestem zadowolony z [osiągniętej] pozycji. Dzisiejsza sesja prawdopodobnie była lepsza jeśli chodzi o moje odczucia, ale wynik został podobny.